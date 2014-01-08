请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
andreybs
本指标显示当前市场状态的参考价格。它对判断横盘市场十分必要。
本指标基于分型平滑 (被称为 FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ - 俄语)，具有分立滤波器，可以消除不超过指定时间间隔内间隔尺寸平方的相对平坦的轻微价格变动。
图例.1 自适应市场级别 AML
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 08.06.2011 (俄语)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1026
Exp_Arrows_Curves
此交易系统基于的信号，来自 Arrows_Curves 指标。Exp_Extremum
交易系统采用 Extremum 指标
Exp_AdaptiveCyberCycle
本自动交易程序 Exp_AdaptiveCyberCycle 建立在自适应网络周期指标基础上。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。Exp_AMkA
本自动交易程序基于 AMkA 指标