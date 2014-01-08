代码库部分
AML 自适应市场级别 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1763
(22)
实际作者:

andreybs

本指标显示当前市场状态的参考价格。它对判断横盘市场十分必要。

本指标基于分型平滑 (被称为 FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ - 俄语)，具有分立滤波器，可以消除不超过指定时间间隔内间隔尺寸平方的相对平坦的轻微价格变动。

图例.1 自适应市场级别 AML

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 08.06.2011 (俄语)。 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1026

