CyberCycle - MetaTrader 5脚本

Witold Wozniak
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1696
等级:
(16)
已发布:
已更新:
原作者：

Witold Wozniak

John Ehlers 和 Ward Systems Group基于John Ehlers的“股票和期货市场Cybernetic分析” 一书开发了Cybernetic分析应用。

本书位读者展现了新的有效的交易方式。这些方法将现代数字信号处理技术引入到金融时间序列分析中。作者宣称“这些方法在不同的市场中被证明其效果超越了那些花费成百上千美元的商业交易系统”。

CyberCycle 是那本书中介绍的指标之一。运用该指标的基本方法包括使用移动平均线交叉和他们的运动方向的改变。

参见“在MetaTrader 5中使用Fisher变换和逆Fisher变化来做市场分析”

CyberCycle

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/539

