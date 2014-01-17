请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CyberCycle - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1696
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
Witold Wozniak
John Ehlers 和 Ward Systems Group基于John Ehlers的“股票和期货市场Cybernetic分析” 一书开发了Cybernetic分析应用。
本书位读者展现了新的有效的交易方式。这些方法将现代数字信号处理技术引入到金融时间序列分析中。作者宣称“这些方法在不同的市场中被证明其效果超越了那些花费成百上千美元的商业交易系统”。
CyberCycle 是那本书中介绍的指标之一。运用该指标的基本方法包括使用移动平均线交叉和他们的运动方向的改变。
参见“在MetaTrader 5中使用Fisher变换和逆Fisher变化来做市场分析”。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/539
瞬时趋势线
当穿越移动平均时，瞬时趋势线发出买入和卖出信号。BarTimer
展现相对于柱形开始和结束的当前时间位置。此外，从柱形开始至今的已经过去的时间和整个柱形持续时间之比会以百分比的形式给出。这有助于选择做交易决定的时机。
CG Oscillator
CG震荡器的基准线和信号线的交叉产生买入和卖出信号。Stochastic Cyber Cycle
自适应随机振荡器。