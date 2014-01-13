加入我们粉丝页
循环周期 - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 2315
实际作者:
Witold Wozniak
本指标设计用来测量金融资产的价格变化周期。
本指标在缓存区中保存当前市场的循环值，因其并不稳定所以能不能直接观察。创建指标并与振荡器配合，可以令它们适应不断变化的市场周期，以及自身的转变来适应。
本指标的灵感，来自 John Ehlers 的文章 "Using The Fisher Transform - 使用费舍尔变换"，文章出版于 2002 年 11 月的 "Technical Analysis Of Stock & Commodities - 股票和期货技术分析" 杂志。
此 CyclePeriod 指标句柄变量必须在全局级别声明，以便可以在其它指标代码中引用 (例如, 在 RVI 振荡器):
//---- 声明指标句柄的整数变量 int CP_Handle;
因此, 此 CyclePeriod 指标句柄必须在 RVI 指标的初始化模块中收到:
//---- 取得 CyclePeriod 指标句柄 CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha); if(CP_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" 获取 CyclePeriod 指标句柄失败"); return(1); }
现在, 我们有新的 Alpha 指标输入参数变量和均线周期率。这个变量必须变换为开发指标的输入变量。
//+----------------------------------------------+ //| 指数输入参数 | //+----------------------------------------------+ input double Alpha=0.07; // 指标平滑率
之前的 Length 输入变量必须从输入参数列表中移除，将之变换为 OnCalculate() 函数内的局部变量。
用于指标的平滑数组大小固定为 Length 参数值:
//---- 数组变量的内存分布 ArrayResize(Count,Length); ArrayResize(Value1,Length); ArrayResize(Value2,Length);
此参数的值现在已经改变。所以, 最好设置这些数组的尺寸不小于此变量的假设最大值。
当分析指标图表时, 我们可看到这个之不会超过 100。因此, 数组尺寸将会是相同数值:
//---- 数组变量的内存分布 ArrayResize(Count,MAXPERIOD); ArrayResize(Value1,MAXPERIOD); ArrayResize(Value2,MAXPERIOD);
进一步，OnCalculate() 模块中当前柱线的周期值必须从 CyclePeriod 定制指标缓存区获取，以便用它们来替代 Length 输入参数的值。
//---- 主要的指标计算循环 for(bar=first; bar<rates_total && !IsStopped(); bar++) { //---- 复制最新出现数据至数组 if(CopyBuffer(CP_Handle,0,rates_total-1-bar,4,period)<=0) return(RESET); Length=int(MathFloor((4.0*period[0]+3.0*period[1]+2.0*period[2]+period[3])/20.0)); if(bar<Length) Length=bar; // 以实际柱线数量截取平滑长度
在此情况下，从 CyclePeriod 指标缓存区中取最后四个数值，并计算它们的线性加权平滑，之后，得到的数值用作 Length 平滑周期。最后，指标的最后一行代码必须替换为:
if(bar<rates_total-1) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);
作为结果, 我们得到 自适应 RVI 振荡器:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/562
