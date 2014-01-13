实际作者:

Witold Wozniak

本指标设计用来测量金融资产的价格变化周期。



本指标在缓存区中保存当前市场的循环值，因其并不稳定所以能不能直接观察。创建指标并与振荡器配合，可以令它们适应不断变化的市场周期，以及自身的转变来适应。

本指标的灵感，来自 John Ehlers 的文章 "Using The Fisher Transform - 使用费舍尔变换"，文章出版于 2002 年 11 月的 "Technical Analysis Of Stock & Commodities - 股票和期货技术分析" 杂志。



此 CyclePeriod 指标句柄变量必须在全局级别声明，以便可以在其它指标代码中引用 (例如, 在 RVI 振荡器):

int CP_Handle;

因此, 此 CyclePeriod 指标句柄必须在 RVI 指标的初始化模块中收到:

CP_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,Alpha); if (CP_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " 获取 CyclePeriod 指标句柄失败" ); return ( 1 ); }

现在, 我们有新的 Alpha 指标输入参数变量和均线周期率。这个变量必须变换为开发指标的输入变量。

input double Alpha= 0.07 ;

之前的 Length 输入变量必须从输入参数列表中移除，将之变换为 OnCalculate() 函数内的局部变量。



用于指标的平滑数组大小固定为 Length 参数值:

ArrayResize (Count,Length); ArrayResize (Value1,Length); ArrayResize (Value2,Length);

此参数的值现在已经改变。所以, 最好设置这些数组的尺寸不小于此变量的假设最大值。



当分析指标图表时, 我们可看到这个之不会超过 100。因此, 数组尺寸将会是相同数值:

ArrayResize (Count,MAXPERIOD); ArrayResize (Value1,MAXPERIOD); ArrayResize (Value2,MAXPERIOD);

进一步，OnCalculate() 模块中当前柱线的周期值必须从 CyclePeriod 定制指标缓存区获取，以便用它们来替代 Length 输入参数的值。

for (bar=first; bar<rates_total && ! IsStopped (); bar++) { if ( CopyBuffer (CP_Handle, 0 ,rates_total- 1 -bar, 4 ,period)<= 0 ) return (RESET); Length= int ( MathFloor (( 4.0 *period[ 0 ]+ 3.0 *period[ 1 ]+ 2.0 *period[ 2 ]+period[ 3 ])/ 20.0 )); if (bar<Length) Length=bar;

在此情况下，从 CyclePeriod 指标缓存区中取最后四个数值，并计算它们的线性加权平滑，之后，得到的数值用作 Length 平滑周期。最后，指标的最后一行代码必须替换为:

if (bar<rates_total- 1 ) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);

作为结果, 我们得到 自适应 RVI 振荡器: