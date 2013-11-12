MultiXRSXSignal 显示当前趋势的信息， 数据由四个不同时间帧的 XRSX 指标获得。每个 XRSX 指标对应指标四条线中的一条。如果 XRSX 指标高于它的信号线, 颜色为蓝, 如果低于, 颜色为红。线中出现的彩色点表示相应时间帧的柱线有变化。

指标工作需要将 XRSX.mq5 置于客户端目录\MQL5\Indicators。

此 XRSX.mq5 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (需要复制到客户端目录\MQL5\Include). 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 MultiXRSXSignal 指标