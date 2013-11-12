代码库部分
MultiXRSXSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1615
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
multixrsxsignal.mq5 (30.27 KB) 预览
xrsx.mq5 (18.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MultiXRSXSignal 显示当前趋势的信息， 数据由四个不同时间帧的 XRSX 指标获得。每个 XRSX 指标对应指标四条线中的一条。如果 XRSX 指标高于它的信号线, 颜色为蓝, 如果低于, 颜色为红。线中出现的彩色点表示相应时间帧的柱线有变化。

指标工作需要将 XRSX.mq5 置于客户端目录\MQL5\Indicators。

此 XRSX.mq5 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (需要复制到客户端目录\MQL5\Include). 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 MultiXRSXSignal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1043

