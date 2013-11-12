请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiXRSXSignal 显示当前趋势的信息， 数据由四个不同时间帧的 XRSX 指标获得。每个 XRSX 指标对应指标四条线中的一条。如果 XRSX 指标高于它的信号线, 颜色为蓝, 如果低于, 颜色为红。线中出现的彩色点表示相应时间帧的柱线有变化。
指标工作需要将 XRSX.mq5 置于客户端目录\MQL5\Indicators。
此 XRSX.mq5 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (需要复制到客户端目录\MQL5\Include). 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 MultiXRSXSignal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1043
MultiX2MASignal
MultiX2MASignal 显示当前趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 X2MA 指标获得。Exp_X2MA
自动交易程序 Exp_X2MA 的结果图, 根据 X2MA 通用移动平均线的变化基础上。