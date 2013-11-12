真实作者:

EarnForex

第三代 XMA 是第三代移动平均线。这是一个高级版本的标准移动平均指标线 (МА)，遵循一个相当简单的过程，基于增加移动平均周期以减少时间滞后。

该方法最早是由 Manfred Dürschner 博士在他的文章 "Gleitende Durchschnitte 3.0" （德语版）中描述。此实现使用 λ = 2 结果将更有效的降低滞后。较高的 λ 增加经典移动平均线之间的相似性。

输入参数:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_EMA ; input int XLength= 50 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_TYPICAL ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - 自适应 JMA 平滑; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 开发的平滑算法; AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法。

该指标允许选择十种均线变形算法之一。

应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;对于 VIDYA 它是 CMO 周期。对于 AMA，它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA, 快速 EMA 周期有一个固定值，省缺等于 2。对于 AMA，功率系数固定为 2。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 3rdGenXMA 指标