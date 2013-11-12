请观看如何免费下载自动交易
第三代 XMA 是第三代移动平均线。这是一个高级版本的标准移动平均指标线 (МА)，遵循一个相当简单的过程，基于增加移动平均周期以减少时间滞后。
该方法最早是由 Manfred Dürschner 博士在他的文章 "Gleitende Durchschnitte 3.0" （德语版）中描述。此实现使用 λ = 2 结果将更有效的降低滞后。较高的 λ 增加经典移动平均线之间的相似性。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平滑方法 input int XLength=50; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平滑参数 input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL; // 价格常量 input int Shift=0; // 指标水平平移，单位柱线 input int PriceShift=0; // 指标垂直平移，单位点该指标允许选择十种均线变形算法之一。
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - 自适应 JMA 平滑;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 开发的平滑算法;
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法。
应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;对于 VIDYA 它是 CMO 周期。对于 AMA，它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA, 快速 EMA 周期有一个固定值，省缺等于 2。对于 AMA，功率系数固定为 2。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 3rdGenXMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1032
XPercentR-PCR
该简单振荡指标显示彩色云。XMACD_HTF
标准MACD版本，可以设置一个与图表不同的指标时间帧。它也允许交易者选择柱状线和信号线的平滑算法。