为什么标准分形具有误导性？

图表上的大多数分形都是没有意义的。

它们只是标记了与市场结构无关的微小价格波动。

分形只是一个形式化的高点或低点，当某个最高价或最低价被相邻K线确认时才会出现。

但标准分形的问题在于，它几乎标记了每一个局部高点。包括那些不会影响走势、仅存在于价格噪音中的点。

结果是：图表上存在分形，但这些分形背后并没有真正的关键高点，交易者开始把随机点当作关键价位使用。





📈 那么，哪一个高点更重要？



重要的高点不仅仅是一个最高价或最低价，而是一个在两侧都得到确认的点。

实际上，一个高点的重要性取决于确认它的K线数量。

如果拆解来看：

价格向该高点运行

之后出现确认

价格产生反应

正是这些因素，将强点与随机点区分开来。

👉 Full Fractals 指标如何解决虚假高点的问题？



在标准分形中，这个条件是固定的——左右各2根K线。因此，即使是弱高点也会出现在图表上。

Full Fractals 采用了不同的方式。该指标允许你设置需要多少根K线来确认一个高点，从而过滤掉那些没有真实结构的点。

这改变了整个方法。你不再通过“目测”来判断高点——而是设定规则，让高点满足条件才被认为是重要的。这样一来，主观判断就转化为规则。





关键区别在于：Full Fractals 并不是寻找更多点，而是剔除弱点。图表上只保留那些真正被市场确认的高点。

过滤之后，图表会发生变化：

结构变得清晰

趋势更加明显

回调更加清楚

可以清楚看到哪些价位真正支撑或压制价格。

在这一刻，市场会变得更容易理解。

😱 关于分形指标的主要误解



强分形是市场的转折点，但不是入场信号。它无法回答最关键的问题——如何交易它。在哪里入场、在哪里设置止损、在哪里止盈——这些在图表中仍然没有体现。

这正是 Owl Smart Levels 发挥作用的地方。该指标将已确认的分形转化为可执行的交易价位：

入场点

止损位

止盈位

弱高点是噪音，强高点是结构。Full Fractals 指标将两者区分开来，而Owl Smart Levels则将其转化为交易。



