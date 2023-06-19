创建综合性猫头鹰交易策略

我的交易策略基于经典的基本面，以及在所有类型的市场中广泛采用的指标的改进。 处理趋势，并应用经过验证的指标，这些指标已是流行交易终端界面的一部分，如此令其适用于任何市场和交易所，且使用便捷。 该策略基于若干指标的并发结合运用。

其中一些已被最终修订，其进一步的操作已经在实践中进行了长时间的测试。 这是一个综合性的交易系统，或拥有非常良好的风险/回报率的智能策略。 所有必要的参数都结合成一个名为 “Owl Smart Level” 的指标，该指标显示交易系统所有部分的操作相互交互之后得到的结果。 我把我的策略命名为 Owl（猫头鹰），因为其与智慧有关。 我曾尝试将著名的古典金融产品结合起来，以便尽可能正确地将它们归并到一起使用。



这是一个现成的工具，允许您追随提议的新型盈利交易策略。

内容

概述

结束语

概述

众所周知，交易需要心理准备、财经计算和交易策略。 心理准备包括纪律、抗压、清醒的自律和情绪素养。 财经计算可以最佳地分配可用资源，不仅可以最大限度地降低风险，还可以正确操控它们，包括视风险合理提升。 交易策略是交易者的主要工具。 这个复杂的概念包括许多常量和变量。 这些就是指标、不同时间帧的图表、预测交易的开始和结束时间、对冲、更改交易手数、以及更多。

如果我们剔除这三个成分中的任何一个，我们都不会成功。 本文研究的是一种名为猫头鹰（Owl）的新交易策略，包括对经典指标的分析、它们的修改、交易方法，当然还有描述性图像。





1. 可盈利交易是指顺趋势方向进行交易。

证券交易所交易的基本面基础是正确判定全局趋势的能力 — 价格变动的方向，和特定资产中资金在最大时间距离内的流转。 在已建立的全局趋势上进行交易是成功进行盈利交易的主要因素。

什么是趋势？

市场的所有变化都是货币流动的结果，而货币流动是由价格变化决定的。 因此，市场是由金钱驱动的，流入市场的资金越多，需求就越增长，因此，价格上涨形成上升趋势。 相反，如果资金开始退出资产，需求就会减少，价格就会下跌，这在图表上表现为下降趋势。

1.1. 如何正确判断趋势？

趋势的标志实际上很简单，包括在图表上的上升或下降方向上不断更新波浪状走势的最大值和最小值价格。 这都可以在任何市场和任何资产图表上看到。

图表以波浪式移动，进入超买和超卖区域，或从调整到趋势延续，反之亦然。 如果在超买区域的价格高点不断更新，并且在调整期间向下回滚到其支撑位后上升，我们所说的是上升趋势（图例 1），表示对资产的需求仍然旺盛。





图例 1. 上行趋势

如果在超卖区域更新低位点，并且在逆向调整期间阻力位一并降低，则下跌趋势持续存在，对该资产的需求继续稳步下降（图例 2）。





图例 2. 下行趋势

全局趋势的正确定义允许找到入场的最佳切入点，以便进行的交易有利可图。

1.2. 全局趋势和局部趋势有什么区别？



有两个十分重要的因素可以区分局部和全局趋势。 第一个因素是显著的价格变化，允许交易者先买入然后再卖出时获利。 第二个是价格范围随时间变化的持续时间。 价格的系统性增长和调整趋势在规模上最为明显。 趋势（局部趋势）总是比图表片段的趋势短得多，相应地，在时间范围内也是如此（图例 3）。





图例 3. 下行局部趋势

如果我们构建通道、或趋势边界的可视化显示，就能清楚地看到趋势始终在这些限制范围内，并且不会打破通道的边界，而趋势在改变方向时却会破坏所有边界。

区分倾向和趋势的一个标志是尺度：倾向总是比趋势的规模小几倍。

1.3. 顺势交易

为什么建议跟随趋势？ 如果资金流向某个方向，那么在任何市场上重新分配都需要一些时间。 全局因此趋势不会立即逆转。

找到入场时刻或切入点的困难在于可靠地判定趋势反转，或在趋势调整后从支撑/阻力位反弹。

为什么我们应该始终跟随趋势？ 首先，因为趋势是持续的，而逆势的倾向却很小。 如果在跟随趋势时，未能成功选择入场切入点，并且在调整期间市场变得对交易者不利，则逆向反弹并沿趋势延续价格走势将令交易者摆脱回撤，并通过适当的资金管理和对冲赚取利润。

如果在趋势逆转的那一刻触发止损，并且交易以赤字平仓，交易者可以开立交易量更大的新交易，从而弥补亏损，并获得利润。

明白市场上正在发生的事情，为赚钱提供了额外的好处，您只能在此依据趋势建立。

还有逆势交易，在调整期间赚取利润。 与顺势交易相比，它涉及到更多的短线交易。 但它仍然涉及定义趋势。 我们不能真正意义上称之为逆势交易，因为它是在逆向调整部分进行的。

顺势交易，以及正确判定入场和离场点，可与市场逆转相关的冲击保持一定距离，并保持统计利润。

除了上升和下降趋势外，市场可能表现出水平走势或“横盘”。 这里的波浪状价格走势处于最小值和最大值的水平通道之中。

了解顺势交易的原理可以最大限度地降低财产损失的风险，并且是建立真实有效的交易策略的基础。





2. 猫头鹰策略工具和其构造

2.1. 分形

分形指标由著名的市场交易从业者和理论家比尔·威廉姆斯（Bill M. Williams，1932-2019）开发。 分形是五根柱线或蜡烛的图形组合，显示买家或卖家在某个时间点的强度。一些柱线或蜡烛可以处于同一水平，但为了确定分形，通常采用五根相邻的多层次蜡烛，其中应该有两根蜡烛在上升趋势中从顶部（高）、或从底部（低点）到左边和右边的两根蜡烛在下降趋势中。

在交易平台的界面中，MetaTrader 5 和 4 分形指标是预装的，可以在任何时间帧内轻松配置。 一些交易者将分形与手掌进行比较，其中上或下位置（取决于其方向 — 向上或向下）可以用手掌中指（最长）表示（图例 4）。





图例 4. 经典比尔·威廉姆斯分形

分形在图表上用箭头标记，沿着分形线，您可以清楚地看到价格走势的运动方向和特征变化，以及判定支撑位和阻力位。





图例 5. 猫头鹰策略中的分形

在猫头鹰策略中，分形的定义与传统分形的定义不同。 在全分形指标中，我们取最后五根蜡烛，检索到的分形其最高价/最低价比左侧（与传统的最后两根蜡烛相比）高或低，而右侧取两根蜡烛亦如此（图例 5）。

猫头鹰策略中的所有分形都用短的水平彩色线标记。

2.2. Valable ZigZag

市场的波浪性质是由拉尔夫·纳尔逊·埃利奥特（Ralph Nelson Elliott，1871-1948）精心开发的，他是一位美国金融家，他创造了波浪理论，该理论通过价格图表上的视觉波浪状图案系统来解释金融市场的演变过程。

之字折线指标有助于了解市场的波浪状走势。 我们来更详细地研究一下。 猫头鹰策略提议的之字折线版本包含较少的弯曲，令波浪幅度更大。





图例 6. Valable ZigZag

之字折线定义了主要交易方向。指标的操作及其在图表上的正确定义与前一个指标 — 分形密切相关。 若分形高点或低点沿趋势方向移动时，与传统指标不同，Valable ZigZag 不会改变方向（图例 6）。





图例 7. Valable ZigZag 方向变化

因此，Valable ZigZag 将趋势中的多个走势合并为一个，只要分形的高点/低点依旧在之字形折线方向上移动，就不会改变。 为了令之字折线改变其方向，蜡烛应该在相反方向上突破前一个分形蜡烛的水平，并固定在该分形上方或下方（图例 7）。

由于之字折线设定了交易方向，因此其向上方向将意味着仅做多，而其向下方向将意味着仅做空。

2.3. 斐波那契级数

几乎每个交易者都知道斐波那契级数，他们的武器库中有斐波那契网格，因为它能展现出非常良好的交易结果，无论是股票市场、外汇、还是加密货币。

该指标基于意大利学者比萨的莱昂纳多（约 1170 年 — 约 1250 年）发现的一序列数字，他是中世纪欧洲最早的主要数学家之一。 该序列的基本原理是其中最开始两个数字等于 0 和 1，每个后续数字等于前两个数字之和。





图例 8. 设置下行趋势的斐波那契网格。 А – Valable ZigZag 方向变化。 2 – 猫头鹰分形上边界或斐波那契网格级数 0。 1 – 猫头鹰分形下边界

斐波那契网格自分形延伸，表明调整走势的开始，可以走得更远，并改变趋势。 数字级数，例如 0; 23.6; 38.2; 50; 61.2; 161.8 对应于意大利数学家发现的数字序列。 数字 161.8 表示黄金比例，并表示某个方向的最大走势，和可能即将发生的逆向调整。 如果价格达到这个价位，那么我们就可以获利，并在一段时间后再次调整斐波那契网格。

在猫头鹰策略中使用斐波那契网格的特点是，该指标与 Valable ZigZag 和猫头鹰分形指标密切相关。

有必要根据 Valable ZigZag 指标，在位于趋势变化点右侧的两个相反分形之间设置斐波那契水平网格。 如果它指向为向上（买入），则水平 0 设置在极限低位分形的点位，水平 100 设置在极限高位分形的点位。 如果之字折线指向为向下，则斐波那契网格从水平为 0 的极限高位分形延伸到水平为 100 的极限低位分形。

我们可以在 38.2; 50; 61.2 级别入场，如果趋势变化是正确的，图表上的走势直至 161.8 级别仍然有足够获利空间。

如果趋势不明显、且趋于横盘，我们可以在 38.2; 50 等级别入场；同时要意识到价格可能无法达到 161.8 级别，并试图在其它较早的斐波那契网格级别获利了结。 在强趋势中，61.8 级别应是最好的切入点，而市场可能根本达不到 38.2 的级别，如此将错过一些可能的盈利交易。





3. 交易策略

3.1. 猫头鹰策略的基本原理

猫头鹰策略基于同时使用几个指标：之字折线、分形和斐波那契网格。 与此同时，分形指标得到了改进，由包含八根蜡烛替代了五根，并且之字折线包含更少的转折，因为它仅用于判定趋势的方向，在策略中它被称为 Valable ZigZag。

在图表上，仅当相对于 Valable ZigZag 的某个相邻分形可以据其位置构建斐波那契级别时，才会出现交易信号。





图例 9. 斐波那契网格交易。 А – Valable ZigZag 方向变化。 2 – 猫头鹰分形上边界或斐波那契网格级数 0。 1 – 猫头鹰分形下边界

入场点选择可能是 38.2、50 或 61.8 级别之一。入场点应相对于市场的动态进行选择，无论如何都应在入场之前确定。 如果有利的市场走势已经开始，我们需要从 61.2 入场，因为如果我们从 38.2 入场，可能会错过一些有利可图的交易。 如果趋势走势不强，则最好从 38.2 入场。 在交易大宗商品和股票时，走势的 50% 的运行良好（图例 9）。

3.2. 止损和止盈价位

止损应放置在斐波那契网格级别零之外 2-5 个点，止盈价位则为 161.8。 您不必彻底平单，而是在 161.8 处平单 50%。 换言之，只需平仓 50% 或订单量的一半，而其余的留待 Valable ZigZag 方向改变时平仓（图例 9）。

在斐波那契网格 100% 级别处，订单应移至盈亏平衡位置：即止损价位应设置到开盘价，+1 点用于支付佣金。

3.3. 埃尔德（A.Elder）的三重屏幕方法

亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）（生于 1951 年）的三重屏幕方法基于这样的假设：为了制定交易决策，同时研究三个时间帧的图表：主要的时间帧是最后进行交易的那个，而其余两个，每个的时间都要比前一个放大四倍。

例如，如果在 M15 图表上进行交易，则采用 H1 和 H4 时间帧来确认市场走势的方向。

依据 Valable ZigZag 判定主要趋势的方向很重要。 如果所有时间帧的方向都相同，这意味着可以通过构建斐波那契网格来搜索关键入场信号。





图例 10. 显示指标在三个时间帧内的价格走势方向

如果 Valable ZigZag 和 M15 时间帧显示上行走势，H1 显示上行方向，H4 显示相同的向量 — 这意味着在一段时间内保持这种走势的概率最大，市场正在上涨，您可以跟随该走势获利。 为此，您需要从走势方向变化处的右侧找到分形 1、分形 2、设置斐波那契网格，并入场。

作者本人详细讲述了埃尔德的技术，而猫头鹰只是应用了其主要原理。

3.4. 死亡区域

当 H1 上的运动与 H4 上的运动不同时，就会形成死亡区域。 一个时间帧可能显示上行走势，而另一个时间帧显示下行走势。

这是一个市场犹豫不决的区域。 故此，此时无论入场做多或做空，两者都是相当冒险的。 最好等到市场走出这个区域，并展现出明确的方向。 之后，我们就可以寻找入场的切入点。

猫头鹰智能级别指标以红色显示死亡区域，警告不要指望此刻入场交易。





图例 11. 死亡区域





4. 额外工具和入场点

4.1. 坡度通道

猫头鹰策略假设存在这样一个额外的工具，可将价格图表当作坡度通道。 就像 Valable ZigZag 一样，它建立在趋势方向的分形上。 为了构建通道的上边界线，需要取高位分形的两个顶点的点位；而为了铺设与上边界线平行的下边界线，取低位分形的第三个点位就足够了。

故此，如果有两个高位分形位于之字折线趋势变化点的右侧，并且第三个低位分形位于它们之间，则可以安全地构建通道。 这个上升通道可用于寻找额外的做多入场点（图例 12）。

当图表按 Valable ZigZag 指标的相应方向下行移动时，需要定义两个低位分形，以便绘制下边界线；以及一个高位分形，以便绘制平行于通道下边界线的上边界线。

4.2. 斐波那契扇形

通道构建完成后，我们就可用到另一个与通道配套的额外工具 — 斐波那契扇形。 请记住，在猫头鹰策略中，如果不使用通道，也不要使用斐波那契扇形 — 这些图表工具是相对于其它构建的。

斐波那契扇形由几条射线构成，从主射线向右呈扇形，并且与网格一样，对应于波那契级数序列值 — 38.2; 50; 61.8。

从某种意义上说，斐波那契扇形是一个领先指标，并给出早期逆转信号。 它的射线代表相对于坡度通道的额外支撑位。 如果价格“突破”扇形，并自其远离，那么当自通道线逆向回滚时，您不应该开仓交易。 在这种情况下，我们可以在主要趋势逆转时进行交易，因为通常，当扇形突破时，这是对于突破相应通道边界的最终确认。





图例 12. 坡度通道和斐波那契扇形（黄色）

如果价格从扇形“反弹”，那么即使在之字折线逆转之前，比之大多数仅使用坡度通道，甚至斐波那契网格的交易者更，有更多可能在趋势逆转或趋势期间提前入场。





5. 资金管理

踏入任何市场的底线是深思熟虑和有计划的资金管理。 这实际上比选择交易策略更重要。

有必要判定资金的最优大小和交易手数的交易量，从而完成交易者的主要任务 — 保护资金。 如果保护资金的任务得到解决，并且交易者赚取了少量利润，这意味着交易者的交易很成功。 您不应该努力实现高估的盈利交易百分比，例如 70-90%，并增加交易策略中的相应风险。 许多大型交易者一直从市场上赚钱，盈利交易的百分比也不会超过 50%。 如果策略有效且称职，它将带来利润。 您不应该在亏损后干预和减少交易量，也不应该试图通过不必要地增加手数来弥补。

最初，只需针对一连串 10 笔亏损交易，和不超过资金 15% 的金额设定最小风险就足够了。 尽管可能性似乎很小，但我们永远不应该忘记可能的市场崩盘、突然的调整、或急剧的跳空式暴涨。 许多交易者没有考虑到长期亏损交易的可能性，而这正是他们最终损失全部资金的主要原因之一。 故此，资金额度应足以克服回撤。 这并不意味着应该准备庞大的资金。 取而代之，这意味着资金规模和交易手数之间存在一定的比例。

为了摆脱回撤，您可以尝试在市场走势变得清晰时逐渐微增订单大小，因为下一笔交易获利的可能性随着亏损交易次数递增而增加。





图例 13. 资金管理规则

猫头鹰策略的回报率至少是客观亏损率的 2 倍。因此，即使盈利交易与亏损交易的数量比例为 1:3，它也能令交易者保持盈利，并保护资金。 与此同时，重要的是要明白，对于那些依据猫头鹰策略入场的人来说，风险管理系统仍然是首要的。





6. 指标源代码

交易者喜欢基于市场走势的基本原则的简单交易系统。 即使在今天，它们的工作或多或少保持可靠，并且能最好理解，因为它们是在个人计算机出现之前创建的，这令它们易于计算。

6.1. 全分形指标

由于构建分形指标的原理并不复杂，因此全分形指标也应该不会很复杂。 指标代码仅基于一个函数，如下所示：

bool IsFractal( int _i, bool _type) { if (_type) { double low = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,_i); for ( int j= 1 ; j<=FrBarsLeft; j++) if ( iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,_i+j) < low) return false ; for ( int j= 1 ; j<=FrBarsRight; j++) if ( iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,_i-j) < low) return false ; return true ; } else { double high = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,_i); for ( int j= 1 ; j<=FrBarsLeft; j++) if ( iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,_i+j) > high) return false ; for ( int j= 1 ; j<=FrBarsRight; j++) if ( iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,_i-j) > high) return false ; return true ; } return false ; }

仅传递两个参数给函数：

图表上的柱形索引，我们据其寻找分形，

检查的分形方向 – 向上或向下。

如果找到了分形，我们需要取我们正在检查的特定蜡烛的最高价或最低价填充数组缓冲区。

for ( int i=start; i>FrBarsRight && ! IsStopped (); i--) { if (IsFractal(i, false )) frUp[i] = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); if (IsFractal(i, true )) frDown[i] = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); }

在文后附件中查找完整的源代码。

6.2. Valable ZigZag 指标

由于 Valable ZigZag 指标基于全分形指标，因此其发展是前一个指标的一种延续。 指标的原理仍然很简单，只包含几个函数。

我们研究其中的第一个，名为 Logic。

void Logic( int i) { if (IsFractal(i, false )) { frUp[i] = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); } if (IsFractal(i, true )) { frDown[i] = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); } if (direction == 0 ) { if (l_level_down > 0 && iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) < l_level_down) { gzz[i] = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); l_zz_low = gzz[i]; direction = 1 ; } if (frUp[i] == iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) && l_zz_high < frUp[i]) { gzz[i] = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); l_zz_high = gzz[i]; ClearTheExtraValue(i,direction); } } else { if (l_level_up > 0 && iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) > l_level_up) { gzz[i] = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); l_zz_high = gzz[i]; direction = 0 ; } if (frDown[i] == iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) && l_zz_low > frDown[i]) { gzz[i] = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i); l_zz_low = gzz[i]; ClearTheExtraValue(i,direction); } } if (frUp[i] == iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i)) { l_level_up = frUp[i]; } if (frDown[i] == iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i)) { l_level_down = frDown[i]; } }

只有一个参数传递给它 — i。 它负责计算图表上将要进行计算的蜡烛编号。 计算应该从右到左进行，即从历史的开始到当前时刻。

代码的第一部分是已知的 — 它计算分形。 它们的值被写入两个单独的数组（frUp 和 frDown），它们并不会显示在图表上，而只是参与将来的计算。

接下来是执行基本计算的代码。 它分为两部分：计算之字折线何时上行（direction=0）；以及何时之字折线指向下行（direction=1）。

这些函数包含整个构造逻辑，而构造逻辑又由两个主要检查组成：

逆转检查。 当之字折线下跌之时，蜡烛收盘价高于最后一个向上分形上方的那一刻，就会发生上行逆转，如果蜡烛收盘价低于最后一个向下分形，则会发生之字折线下行逆转。 检查之字折线极值点值在趋势方向上的延伸。 此处值得再调用一个附加函数 （ClearTheExtraValue），它从指标缓冲区中删除不必要的值，以便从之字折线中删除不必要的转折点。

这些是构成猫头鹰策略基础的主要函数，该策略基于经过验证的指标。





结束语

猫头鹰策略的发展涉及世界著名交易员比尔·威廉姆斯的交易系统的片段，以及主要交易分析师拉尔夫·埃利奥特的波浪分析理论的元素。 此外，我们还用到了非常流行、且经过时间验证的指标：斐波那契网格和扇形，以及之字折线。 该策略还包括亚历山大·埃尔德的三重屏幕方法。

在猫头鹰策略中进行的经典指标的改进并没有改变它们的本质，而是动态地适应现阶段不断变化的市场条件。 正如并非所有经典烛条形态都有效（至少不是在所有市场中都有效）一样，某些指标可能会滞后，令它们在现代交易中的使用意义降低。

猫头鹰策略基于同时使用多个组合指标的原则。 其中一些已被最终修订，其进一步的操作已经在实践中进行了长时间的测试。 这是一个综合性的交易系统或智能策略，具有非常好的风险/回报率。

所有必要的参数都组合成一个名为 Owl Smart Levels 的指标，该指标显示交易系统所有部分相互交互的操作结果。 这是一个现成的工具，允许您追随提议的新型盈利交易策略。