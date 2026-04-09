如何设置完整的分形以查看市场的真实结构

分形没有唯一“正确”的参数设置——这是正常的。

同一个Full Fractals 指标在不同时间周期和不同品种上会呈现出不同的结构。因此，与其依赖固定参数，更重要的是理解如何根据自己的交易方式进行调整。本文将讲解如何自己完成这一过程。

⚙️ P arameters of the Full Fractals 指标

Full Fractals 指标中的Candles Left 和 Candles Right参数，用于定义一个高点左右需要多少根K线来确认。

如果设置较小的数值 ——分形会频繁出现，甚至弱势波动也会被绘制在图表中。

——分形会频繁出现，甚至弱势波动也会被绘制在图表中。 如果提高数值——分形出现频率会降低，只保留那些真正被市场“认可”的关键点。

但有一个重要点：Right Candles 的数值越大，分形形成得越晚。

指标需要等待确认，因此信号会出现延迟。在这里始终需要平衡。

🧭 不同时间周期下的设置。

在较小时间周期中，噪音和虚假波动较多。如果使用较小参数，图表会被大量弱分形所充斥。

因此，在 较小时间周期 上，应适当提高参数，以过滤无效点，只保留更有意义的高点。

上，应适当提高参数，以过滤无效点，只保留更有意义的高点。 在较大时间周期上，价格走势更加干净且结构更清晰，小周期噪音影响较小。因此可以使用较小参数，以避免因延迟而错过入场点。

请注意——参数越大，信号延迟越明显——在大周期上这一点尤为明显。

🛠 不同品种的设置。

时间周期只是整体的一部分。同样重要的是考虑交易品种及其波动性。

不同市场表现不同：

在高波动品种中 ——价格波动剧烈 → 会出现大量弱高点

——价格波动剧烈 → 会出现大量弱高点 在相对平稳的品种中——走势更加平滑 → 结构更清晰

如果使用相同参数：在高波动市场中图表会被分形淹没，而在平稳市场中可能会错过部分走势。因此，参数不仅要根据时间周期调整，还要根据品种的运行特性进行调整。

实践： 如果市场波动较大（例如黄金），

使用较小参数——走势强劲，高点形成快速且清晰。 如果市场较为平稳（例如 USDCHF），

提高参数——否则分形会在狭窄区间内的每一个波动中频繁出现。

目标是过滤杂乱波动，只保留关键结构点。

👌 如何判断参数是否正确。

观察图表：

如果分形过多，并且出现在没有真实反转的地方 → 提高 Left Candles 和 Right Candles

如果分形出现较少且明显滞后 → 降低参数





正确的设置是图表上不会出现“点的森林”，同时又不会丢失关键高点。

你应该看到的是结构，而不是随机波动的集合。如果结构清晰可读——说明参数设置是正确的。

🗓️ 如何进场交易？

即使分形设置正确，它仍然只是结构。它告诉你哪里存在关键高点，但并不能回答最重要的问题——如何交易。在哪里进场、在哪里设置止损、在哪里止盈——这些信息仍然不会直接显示在图表上。

这正是Owl Smart Levels 指标发挥作用的地方。它使用你通过Full Fractals获得的结构，并将其转化为具体的交易价位：

入场点

止损位

止盈位

这一方法构成了整个Owl Smart Levels 策略的基础，其中分形作为趋势结构的基础点，交易水平则在此基础上构建。

如果你想看到实际应用效果——可以查看Owl Smart Levels 指标的说明以及策略解析，其中展示了结构如何转化为具体交易。最终，你不再只是使用图表标记，而是拥有一个完整的交易方案。

分形没有通用参数。只有如何选择参数的理解。参数决定了你在图表上看到的结构。

Full Fractals 指标让你掌控这种结构，而Owl Smart Levels则将其转化为具体交易。