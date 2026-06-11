算法交易中的位置网络和网格机器人

1. 引言

在現代金融產業中，演算法交易已成為散戶交易者、機構投資者及資產管理人的主導標準。截至今年，金融市場上超過一半的交易都是透過程式演算法完成的，其原因在於需要對市場變化做出即時反應，並將人為因素降至最低。本文將探討特定的策略與工具：倉位網格（網格策略）與網格機器人。本文旨在系統性地整理其運作原理、優勢、風險及技術實現的相關知識。





2. 網格策略（Grid Trading）與倉位網格

2.1. 網格策略的定義 網格策略（Grid Trading）是一種交易方法，在當前價格的上方和下方以特定間距（網格步長）佈置訂單。必須理解的是，此策略不僅限於使用掛單限價單，它還被積極運用於管理已開立的市價持倉。 策略的關鍵要點： 雙向交易： 其核心概念在於價格始終在波動（ 具波動性 ）。交易者透過開立多個方向相反的持倉，從這些波動中獲利。當價格上漲時，會開立或平均多頭持倉；當價格下跌時，則開立或平均空頭持倉。

其核心概念在於價格始終在波動（ ）。交易者透過開立多個方向相反的持倉，從這些波動中獲利。當價格上漲時，會開立或平均多頭持倉；當價格下跌時，則開立或平均空頭持倉。 持倉管理： 交易者可以使用預先設置的限價單來進入市場，也可以主動管理已開立的市價持倉。例如，若持有一個買入持倉且價格下跌，交易者可以透過相等的價格間距（網格步長）加碼買入資產，以平均進場價格。

交易者可以使用預先設置的限價單來進入市場，也可以主動管理已開立的市價持倉。例如，若持有一個買入持倉且價格下跌，交易者可以透過相等的價格間距（網格步長）加碼買入資產，以平均進場價格。 利潤鎖定：當價格朝相反方向回到某個特定水準時，便會鎖定利潤。通常會使用「移動停損」機制，或在達到設定的價格步長時平掉部分持倉。 因此，網格交易是一種靈活的方法，既能利用限價單網格進入市場，也能有效管理現有的市價持倉，從市場波動中獲利。典型的例子是美元成本平均法（DCA），即以相等的時間或價格間隔買入資產。

2.2. 網格策略的類型

1. 靜態網格

此策略使用預先設定的、固定的價格水準來佈置訂單。這些水準在交易過程中不會改變，並嚴格綁定到特定的參考點。該參考點可以是：

起始點： 在啟動交易機器人時，根據當前價格一次性計算水準（例如，「從開盤價起每下跌50點買入一次」）。如果市場大幅上漲或下跌，新的訂單將不再佈置。

在啟動交易機器人時，根據當前價格一次性計算水準（例如，「從開盤價起每下跌50點買入一次」）。如果市場大幅上漲或下跌，新的訂單將不再佈置。 當前價格：機器人會根據最新的市場報價不斷重新計算網格。這能保持網格的時效性：如果價格移動，水準會隨之「遷移」，維持它們之間設定的步長。

靜態網格的關鍵特點是其可預測性和易於配置，但對於市場狀況的急劇變化（如波動性飆升）反應較不靈活。

2. 動態網格

與靜態方法不同，此處的價格水準並非固定不變。它們會適應當前的市場狀態，使策略更加靈活和切合時宜。水準的綁定遵循兩個主要原則之一：

市場波動性： 網格水準之間的距離會根據價格活躍程度自動調整。在波動幅度較低的平靜市場中，訂單之間的步長會縮小，以避免訂單鮮少被觸發。而在高波動性時，距離則會增加，防止過早開立過多的交易。

網格水準之間的距離會根據價格活躍程度自動調整。在波動幅度較低的平靜市場中，訂單之間的步長會縮小，以避免訂單鮮少被觸發。而在高波動性時，距離則會增加，防止過早開立過多的交易。 指標讀數：水準基於技術分析工具的數據形成。典型例子是使用布林通道的邊界。上軌可作為鎖定利潤（止盈）或賣出的參考，下軌則用於進場買入或設置止損。由於通道邊界本身會隨著市場擴張和收縮，交易系統能動態地適應變化的價格區間。

3. 具有共同止盈的網格機器人

這是一種特殊類型的交易顧問，它將一系列已開立訂單作為一個整體來管理，應用了倉位平均的概念。此類系統的典型代表是VR Smart Grid顧問。它與傳統網格策略的主要區別在於平倉機制：

無局部目標： 利潤不會在每個單獨訂單達到自身目標後立即鎖定。相反，交易會保持開啟，直到滿足共同條件。

利潤不會在每個單獨訂單達到自身目標後立即鎖定。相反，交易會保持開啟，直到滿足共同條件。 平均價格計算： 系統會計算整批持倉的 成交量加權平均進場價格 。共同止盈設置在該平均價格的特定距離處。

系統會計算整批持倉的 。共同止盈設置在該平均價格的特定距離處。 總體利潤鎖定：當所有持倉的總利潤達到設定值時，整批訂單會同時平倉。這種方法能在強烈趨勢中有效累積倉位，並以單筆大交易退出市場，實現整個走勢的潛力。





2.3. 平均法運作原理 幾乎所有網格交易策略賴以建立的關鍵且基礎的機制，就是平均法（Averaging）。此方法的精髓在於，當市場朝不利於交易者的方向移動時，逐步增加持倉規模。 當資產價格開始逆著已開立的倉位移動時，交易機器人（或交易者手動）不會關閉虧損的交易，而是順著同一方向開立額外的訂單。這些新交易可以每隔嚴格定義的、相等的時間間隔（例如每15分鐘或每小時）觸發，或者在價格達到特定價格水準（相等的價格間隔）時觸發，形成所謂的訂單「網格」。 隨著每一筆新交易的開啟，持倉的總規模增加，而進場的成交量加權平均價格則降低。例如，如果第一筆交易以100美元的價格開立，價格下跌至90美元時開立了第二筆訂單，那麼整個倉位的平均進場價格將是95美元。這使得價格僅需在正確方向上移動更短的距離即可達到損益平衡。 計算平均價格有幾種方法： 簡單算術平均價格

公式：平均價格 = (P₁ + P₂ + ... + Pₙ) / n，其中 P – 價格， n – 價格數量。

公式：平均價格 = (P₁ + P₂ + ... + Pₙ) / n，其中 – 價格， – 價格數量。 加權平均價格

公式：平均價格 = Σ(Pᵢ × Qᵢ) / ΣQᵢ，其中 Q – 購買量。

公式：平均價格 = Σ(Pᵢ × Qᵢ) / ΣQᵢ，其中 – 購買量。 時間加權平均價格（簡單移動平均線，SMA）

公式：SMA = (P₁ + P₂ + ... + Pₙ) / n，針對最近 n 個週期。 此策略的最終目標是等待演算法或交易者認為不可避免的價格反轉，回到最初預測的方向。一旦價格反轉並達到某個目標水準，整批交易便會同時平倉。由於進場平均價格在平均過程中已經降低，整批交易的最終財務結果為正（總體利潤），從而能夠覆蓋先前累積的虧損並獲得利潤。然而，值得注意的是，此策略需要大量的資本儲備來維持不斷擴大的回撤，並且在漫長而無回調的趨勢中伴隨著高風險。

3. 演算法交易基礎與交易機器人的角色

3.1. 交易機器人的定義

交易機器人（或稱專家顧問，Expert Advisor）是一種軟體，旨在自動化金融市場的交易過程。機器人分析傳入的市場數據，並根據預先設定的規則和演算法，無需人類干預即可執行交易操作（買入、賣出）。

使用交易機器人的主要優勢：

速度： 機器人能在幾分之一秒內分析數GB的數據。

機器人能在幾分之一秒內分析數GB的數據。 紀律： 排除了情緒因素（恐懼、貪婪），這些因素常導致人類犯錯。

排除了情緒因素（恐懼、貪婪），這些因素常導致人類犯錯。 全天候運作： 演算法可以24/7不間斷工作，不會疲勞。

演算法可以24/7不間斷工作，不會疲勞。 回測：能夠在使用真實資金前，於歷史數據上驗證策略。

3.2. 交易機器人的程式語言

創建交易機器人會使用專門的語言。在 MetaTrader 生態系統中最受歡迎的是 MQL（MetaQuotes Language），分為 MQL4（用於 MT4 平台）和 MQL5（用於 MT5）版本。它針對金融工具操作進行了優化，並具備訪問報價和管理訂單的內建函數。通用語言如 Python 和 C++ 也被用於更複雜的計算和與外部系統的整合。

4. 網格機器人：實現與風險 網格機器人是一種專門的自動化交易系統，其運作嚴格遵循特定、前述的演算法邏輯。此邏輯的基礎是「網格交易」策略（源自英文 grid —— 網格、柵格）。這種方法的精髓在於，在不同的價格水準上自動佈置大量限價單（買入和賣出委託），形成一種「網格」。機器人在資產價格下跌時有條不紊地買入，在價格上漲時賣出，力求從給定區間內的價格波動中獲取利潤。 專業網格機器人與簡單交易腳本的關鍵區別在於其全面的風險管理方法。基本腳本可能只會機械地執行預先定義的動作序列，而專業系統則具備多層次且複雜的資金管理。這包括： 動態倉位規模計算： 系統會根據交易帳戶的當前規模和可接受的風險水準，自動決定每筆交易的交易量，以防止對資金造成過度負荷。

系統會根據交易帳戶的當前規模和可接受的風險水準，自動決定每筆交易的交易量，以防止對資金造成過度負荷。 止損機制： 機器人不僅在給定的走廊內工作，還具有內建演算法，可在達到關鍵回撤水準時自動退出虧損持倉或完全停止交易。

機器人不僅在給定的走廊內工作，還具有內建演算法，可在達到關鍵回撤水準時自動退出虧損持倉或完全停止交易。 資金分配： 系統可以同時管理多個交易對或網格，在它們之間有效分配資金以實現風險分散。

系統可以同時管理多個交易對或網格，在它們之間有效分配資金以實現風險分散。 適應性：專業機器人能夠分析市場波動性，並自動調整網格步長及其他參數，使策略在不斷變化的市場條件下保持有效。 因此，專業網格機器人不僅僅是一套自動化交易的指令集，而是一個完整的智慧型系統，它不僅實施網格策略，還積極保護交易資金免受重大損失。 4.1. 技術實現 要創建一個完整且有效的網格機器人，需要對以下關鍵組件進行詳細的設計： 網格計算演算法： 基礎模組，包括： 網格步長的確定 （靜態或動態，以點數或百分比計）。 總層數的確定 （對稱或不對稱網格）。

基礎模組，包括： 進場邏輯： 基於價格、形態、指標信號開立第一筆訂單的規則。

基於價格、形態、指標信號開立第一筆訂單的規則。 平均邏輯： 策略的核心，定義加倉的觸發條件、新持倉的交易量（相等、馬丁格爾、反馬丁格爾），以及最大平均訂單數量。

策略的核心，定義加倉的觸發條件、新持倉的交易量（相等、馬丁格爾、反馬丁格爾），以及最大平均訂單數量。 風險管理：最關鍵的模組，包括保證金要求計算、總虧損限制（整個策略的止損 Stop-Loss）、出場規則（止盈 Take Profit）、對異常波動（「毛刺」）的防護。 為了最小化風險，開發者會使用嚴格的限制：一系列交易的最高總虧損（以帳戶幣種計）、同時開立訂單數量的限制，或在突破關鍵支撐/阻力水準時強制關閉網格。









5. 結論

倉位網格與網格機器人是演算法交易者工具箱中的強大工具，旨在從市場波動中獲取利潤。與跟隨價格走勢的趨勢策略不同，網格策略利用的是價格在特定區間內回歸均值的特性。

然而，必須強調此方法的高度危險性。缺乏嚴格風險控制的激進網格機器人，在漫長的趨勢中可能導致災難性虧損。成功應用此類系統需要：

深刻理解 平均法 的數學模型。

的數學模型。 使用確保訂單執行穩定性的專業平台（ MetaTrader 4/5 ）。

）。 嚴格遵守資金管理規則並設置回撤限制。

未來，隨著市場速度的加快和金融工具複雜性的增加，此類演算法的角色只會越來越重要，這使得學習交易機器人程式語言（如 MQL）成為現代市場參與者至關重要的技能。