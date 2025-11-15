2025年11月17日至21日市场预测

金融市场在上周以复杂的情绪收官。投资者一方面迎来美国创纪录的 43 天政府停摆结束，另一方面又面临美联储下一步行动的不确定性。政府已于 11 月 12 日恢复运作，各机构开始重新调整被打乱的统计发布进度。因此，美国 10 月份的经济增长、劳动力市场和消费者活动数据将会不定期且有延迟发布。在年通胀率维持在约 3.0%，仍高于 2% 的目标水平的背景下，这为美联储增加了额外挑战。

💶 EUR/USD

在此前的展望中，我们指出，尽管动能指标显示上涨动能减弱，但 EUR/USD 仍有机会上冲至 1.1655。这一预测已被验证——该水平于 11 月 13 日被触及。随后多头力量减弱，汇价在周五收于 1.1620。若跌破 1.1600 附近的支撑，汇价可能进一步下探至 1.1480，并提高向 1.1400 区域更深回调的风险。然而，若买方守住该支撑，则可能再次推动汇价上行至 1.1655，并进一步指向 1.1720–1.1730。之后的目标为 1.1795–1.1810 和 1.1900。能否达到这些水平将在很大程度上取决于 11 月 19 日公布的美联储 10 月会议纪要所释放的信号，以及欧元区 PMI 初值是否显示经济活动未明显恶化。

🟠 BTC/USD

比特币继续下跌，周五低点录得 94,130。原因包括 ETF 需求下降、市场对美联储大幅降息预期的减弱，以及创下历史高点后的获利了结。最令人担忧的是，比特币已跌破三年上升通道的下边界，该区域现在从支撑变为阻力。此阻力位于 102,000–105,000 区间，汇聚了此前的支撑位、50 日均线和过去五周的下降趋势线。如果多头能将 BTC/USD 推升至此阻力之上，市场可能重新看到上涨希望；若跌势持续，目标将下看 92,200 和 85,000–88,000 区域。

🛢 Brent

基本面依旧复杂。Brent 原油收于 63.85 美元/桶，与一周前的 63.53 基本持平。自 4 月以来不断抬高的低点和下降的高点共同强化了我们关于价格在 64.00–65.00 区间盘整的判断。最近的阻力位位于 65.70–66.00，其次是 68.20–68.75。支撑位包括 63.30、62.00、60.00 和 58.85。

🏆 XAU/USD

黄金小幅上涨。在 4,040–4,245 区间波动后，周线收于 4,085 美元/盎司。这是金价在创下 4,380 历史新高后连续第三周出现回调。但长期上升趋势依然完好，受益于投资者的通胀避险需求。金价仍位于关键支撑 4,000 之上。不过，如果美元走强，不排除金价回落至 3,885。若跌破 3,625，牛市结构将被破坏，并为下降至 3,250–3,430 打开空间。反之，若突破 4,250，将确认新一轮上涨行情。

📊 总结

11 月 17–21 日这一周，市场在美国历史性政府停摆结束后继续寻找方向。EUR/USD 和 XAU/USD 的基准情景仍偏向温和上涨，但存在回调风险。比特币和 Brent 原油的基准情景则较为中性偏空。11 月 19 日（周三），交易员将重点关注美联储 10 月会议纪要，其中讨论了未来利率路径；而周五市场焦点将转向美国、欧元区和英国的 PMI 初值数据。