2025年11月3日至7日市场预测

10月份金融市场整体平稳，没有出现明显波动。美国联邦储备局将利率从4.25%下调至4.00%，市场反应相对平静。无论是避险资产还是风险资产，价格变化都较为有限。美联储于10月29日和欧洲央行于10月30日的会议后，最显著的市场反应是美元兑欧元走强，因为杰罗姆·鲍威尔的讲话比预期更“鹰派”。相比之下，欧洲央行明确表示利率将在春季前保持不变，从而扩大了两大央行之间的货币政策差距。

💶 EUR/USD 欧元/美元

由于利率差异——美元利率为4.00%，欧元为2.15%——美元获得了一定支撑。过去一周，EUR/USD 波动约130点，收于1.1536。这使得今年持续的上升趋势受到质疑。自6月以来，尽管多头多次尝试推高，但汇价多次回落至1.1550支撑区域。下周可能出现反弹至1.1655的修正行情，随后可能展开新一轮下跌至1.1400。跌破1.1365将强化看跌预期。只有突破1.1795–1.1810和1.1900阻力区，才能确认重返上升趋势。

₿ BTC/USD 比特币/美元

截至11月1日，比特币在110,000美元附近交易。连续第四周，比特币价格贴近三年上升通道的下边界，等待新的上涨驱动力。目前仍未出现明显催化因素——在债券收益率上升、美联储政策不确定性以及全球市场总体不稳定的背景下，投资者在10月份更倾向于选择黄金等避险资产。下周可能测试103,500美元支撑位，若跌破该水平，将打开通往98,000–100,000的心理区间，进一步可能跌向92,200。若在103,500附近反弹，BTC/USD 有望回升至中部区间116,000–117,000，并可能进一步上行至120,000和125,000。

🛢 Brent 布伦特原油

布伦特原油收于每桶约64.53美元。正如几周前预测的那样，64.80–65.00区间成为多空双方的关键争夺区域。由于美国和OPEC+的产量增加，市场出现供应过剩，从而抑制了油价。技术面同样显示出下行趋势。然而，自4月以来的高低点走势——低点逐步上升，高点逐步下降——表明市场可能在该区间继续盘整。下周空头可能尝试跌破63.30支撑位，若成功，油价可能下探至62.00，目标指向60.00。若支撑稳固，价格有望反弹至65.70–66.00，并可能进一步上行至68.20–68.75。

🥇 XAU/USD 黄金/美元

我们此前关于黄金在创下历史新高后的回调预测完全准确。正如预期那样，金价冲高至每盎司4,380美元后回落至4,000美元，并在上周收于4,001美元。预计仍可能出现一次短期回调至3,900美元，随后反弹至4,150–4,165区间。突破该区域将确认上涨动能的重新启动。若跌破3,625美元，将否定看涨情景并打开下行空间至3,250–3,430美元。分析人士指出，进入11月，黄金仍具上涨潜力，主要受美联储进一步降息预期及投资者对避险资产需求增加的支撑。多头的目标是在11月刷新历史高点，年底目标为5,000美元。

📈 结论

11月第一周预计将受宏观经济事件主导。周初市场或维持横盘，波动性可能在周四至周五增加。11月6日，英国央行将召开货币政策会议，市场认为从当前4.00%再降息25个基点的概率约为50%。11月7日，美国将公布非农就业数据（NFP），以评估劳动力市场放缓是否持续。此外，投资者还将关注欧元区初步通胀数据及美国原油库存报告，这些数据可能影响欧元和布伦特原油的走势。





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