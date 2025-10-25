2025年10月27日至31日市场预测

十月的最后一周在不确定的氛围中开始。美国最新通胀数据（CPI）的发布被推迟，加上政府停摆的持续，使宏观经济前景的透明度降低。值得注意的是，9月份的CPI低于预期，这对美元造成了压力，并帮助欧元/美元稳定在1.1600附近。黄金在创下新高后进入回调阶段，布伦特原油从五个月低点反弹，而比特币在大幅下跌后处于盘整状态。在美联储和欧洲央行即将召开的会议之前，市场波动性预计将保持在较高水平。

💶 EUR/USD（欧元/美元）

欧元/美元在上周收于1.1625附近，整周维持在1.1567–1.1675的窄幅区间内波动。只要该货币对保持在1.1580上方，短期前景仍对欧元有利。若突破1.1675–1.1710，将为上涨至1.1795–1.1810及1.1900打开空间。最近的支撑位在1.1570–1.1600区间，其后是1.1500–1.1525，一旦有效跌破，该货币对可能进一步下探至1.1400。由于美国宏观经济数据发布有限，欧元/美元的后续走势主要取决于市场情绪以及美联储（FOMC）和欧洲央行的政策信号。

₿ BTC/USD（比特币/美元）

比特币在本月初的剧烈波动后继续盘整，目前交投于111,500左右。ETF资金流入保持稳定，但投资者在经历了十月初的大幅震荡后仍持谨慎态度。当前主要波动区间位于109,000–117,000之间。关键阻力位在112,000、116,000–117,000，其上方目标为120,000和124,000。支撑位位于110,900、109,500以及106,500–107,000区间，最强支撑在103,500–103,700，其后是心理重要关口98,000–100,000。

🛢 Brent（布伦特原油）

几周前我们预测，64.80–65.00区域将成为多空双方的关键争夺点。如今，布伦特原油在从每桶60.00美元附近的五个月低点反弹后，正好收于该区域，报65.13。接下来的上行动能可能再次将这一带转化为强劲的中期支撑，从而推动油价向68.00–69.00上涨，目标69.80。然而，市场对原油短缺的担忧依然有限：期货曲线仍显示未来几个月供应过剩的迹象。因此，油价可能会在60.00–65.00区间内波动，并偶尔下探至58.00。

🥇 XAU/USD（黄金/美元）

我们对黄金在创下历史新高后的回调预测完全准确。如预期般，金价升至每盎司4,380美元后回落至4,000美元，上周收于4,113美元。由于地缘政治风险持续以及美国财政政策不确定性上升，黄金仍保持支撑。只要价格维持在4,000以上，上升趋势依然完好。近期阻力位在4,330–4,380，年末多头的目标位在5,000。然而，也不能排除更深的回调——至3,940或3,850。

📌 结论

十月最后一周，市场关注的焦点集中在两个主要央行的会议上——美国联邦储备委员会（FOMC）于10月29日召开会议，欧洲央行则于10月30日召开。两家央行的政策决定及其领导层在会后新闻发布会上的评论，将成为全球金融市场的主要指引。在美联储和欧洲央行的货币信号更加明朗之前，交易者可能会保持谨慎，对有关美元、利率及整体风险情绪的任何言论或变化作出反应。

除美联储和欧洲央行外，日本央行于10月30日召开的政策会议也将引起市场关注。本周还将公布美国第三季度GDP初值、欧元区及德国的通胀数据，以及美国家庭收入和支出统计。

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