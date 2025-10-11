市场预测：2025年10月13日–17日

上周意外收尾——10月10日星期五深夜，当大多数市场已入睡时，唐纳德·特朗普让所有人惊醒。美国总统宣布，自11月1日起（甚至更早），将在现有关税基础上再对中国进口商品加征100%的额外关税。他还表示，美国将对“所有关键软件”实施出口限制，批评中国政策“充满敌意”，并称目前没有理由与中国国家主席习近平会面。市场反应不一：美元兑欧元和黄金走弱，而石油、比特币和其他加密货币暴跌。

💶 EUR/USD

该货币对从1.1541的低点反弹至周五的1.1630，收盘于1.1622，维持脆弱的中期看涨结构。买方仍在捍卫1.1550–1.1600区间，但由于市场担忧特朗普将进一步发表关税言论，整体氛围趋于谨慎。最近阻力位在1.1645，其后为1.1710–1.1755，突破该区域可能推动欧元升向1.1810，甚至瞄准1.2000。若跌破1.1525–1.1550支撑区，将打开下行通道，目标指向1.1400，甚至（概率较低）1.1250。

₿ BTC/USD

比特币在10月6日（星期一）再次刷新历史高点，达到126,310美元。随后进入轻微回调，但在周五特朗普发表讲话后暴跌至103,720美元。恐慌情绪很快平息，主流加密货币重新站上强支撑/阻力区约112,000美元。机构需求和ETF资金流入继续支撑上涨趋势。近期上行目标在128,000–132,000区间，若动能持续，有望升至137,000。支撑位在117,000和114,000，若跌破110,000，可能触发更深回调，目标107,000。

🛢 布伦特原油（Brent）

布伦特原油上周收于每桶62.06美元。正如我们在前次评估中预测的那样，如果空头能将价格维持在关键支撑区64.80–65.00美元下方，该区将转为阻力，并打开通向62.50–63.00美元的下行空间——事实确实如此。同时，美国总统的言论加剧了对中国经济降温的担忧，为卖方提供了更多助力。买方当前的主要任务是将价格重新推上64.80–65.00区间。尽管目前谈论涨向68.50–70.00仍为时过早，但一切皆有可能——关税形势的演变将在能源需求前景中发挥关键作用。技术面依然偏空，若跌破62.00美元，可能延续跌势至58.00甚至53.50美元。

🥇 XAU/USD（黄金）

在前次预测中，我们指出黄金将在未来几天触及每盎司4,000美元——事实完全验证。10月8日，黄金触及4,059美元后略有回落，收于4,010美元。市场预期美联储将放松政策，以及全球不确定性持续，支撑了黄金需求。短期内或有回调至3,765–3,900区间的可能，随后重新上攻，目标指向4,200–4,465。若金价稳步站上4,100美元，将确认看涨趋势延续，投资者仍将黄金视为主要避险资产。

📌 结论

进入10月第三周，汇市仍承受不确定性压力。EUR/USD维持在1.1550–1.1600之上，但若美元因美国贸易政策更具保护主义倾向而走强，下行风险依然存在。黄金仍处于历史高位附近，回调时吸引买盘；比特币则在寻找新的上涨催化剂；而布伦特原油则受制于疲弱需求与供应过剩。

在10月13日至17日这一周，市场焦点将转向宏观经济数据，这些数据可能修正全球增长预期。美国将在周一因哥伦布日联邦假期休市，市场流动性可能暂时下降。周二，德国将公布ZEW经济景气指数，美国将发布生产者物价指数（PPI），以帮助评估商业信心与通胀压力。本周末，美国消费者信心数据及中国GDP数据将出炉，两者都可能决定10月余下时间全球市场的走向。

本周，投资者还将密切关注特朗普的潜在言论。他此前承诺将澄清有关中国进口新关税的细节。美元此前短暂走弱并非信心丧失，而是市场对全球风险上升与世界经济放缓担忧的反应



