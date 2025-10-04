2025年10月06日 – 10日市场预测

由于美国政府关门（因预算未获通过，部分联邦机构停止运作），市场进入10月的第二周。受此影响，9月非农就业数据（NFP）及其他劳动力市场指标的发布已经被推迟。9月美国ISM服务业PMI从52.0降至50.0，显示出增长势头放缓，并加大了美联储降息的可能性。欧元区方面，整体CPI在9月同比上升至2.2%，这反而暗示欧洲央行可能会暂停进一步的加息。

💶 EUR/USD

上周欧元保持稳定。美国疲软的数据令美元承压，欧元兑美元在1.1682–1.1778的窄幅区间内波动，并最终收于1.1741。本周市场焦点将转向欧元区零售销售、德国工业生产以及欧洲央行会议纪要。若汇价能稳定在1.1700上方，将支撑谨慎的看涨倾向，目标指向1.1920；而若跌破1.1650支撑，则存在下探1.1525–1.1550的风险。

₿ BTC/USD

过去一周，比特币上涨近12%，从110,847美元升至124,009美元。该加密货币距离刷新8月创下的124,559美元历史高点仅差一步。推动上涨的因素与黄金相似：流动性担忧、美元走弱以及在美国和全球市场不确定性下的投资组合多元化。现货ETF的资金强劲流入，以及机构投资者转向替代资产，是提供强劲上涨动力的主要驱动因素之一。截至周六，比特币在122,500美元区域交易。若能有效突破124,000美元，将为进一步上行至137,000美元打开空间；若无法守住117,000美元，则存在回落至110,000美元区域的风险。

🛢 布伦特原油 (Brent)

布伦特原油上周收于每桶64.23美元，延续跌势。疲弱的需求以及OPEC+的相关讨论打压了市场情绪。关键支撑位在64.80–65.00美元区间，若空头能将油价维持在该区间下方，则该区域将由支撑转为阻力，进一步下探至62.50–63.00美元的可能性加大。不过，也不排除多头重新掌控局势，推动油价在未来的周期性波动中再次升向69.00–70.00美元。

🥇 XAU/USD（黄金）

黄金已连续第七周刷新纪录，高点达到每盎司3,897美元，周五收于3,887美元。避险资金流入及美国收益率下降继续支撑需求。3,900美元被视为下一个重要关口，高度可能多头将全力冲击心理上的4,000美元大关。尽管中期前景仍偏向进一步上涨，但若美元走强，仍存在调整风险。强劲的美国数据可能将金价压至3,800美元，甚至进一步跌至3,630–3,700美元区间。

📌 结论

截至10月第二周初，EUR/USD在1.1700上方保持稳固，并存在适度上行风险；黄金仍接近历史高位，回调买盘兴趣持续；比特币在历史高点下方徘徊；布伦特原油则继续承压。

在重要经济事件方面，10月6日（周一）市场将关注欧元区零售销售数据。10月8日（周三）将公布德国工业生产数据。10月9日（周四）投资者将迎来欧洲央行最新会议纪要的发布。而在整个一周，美国政府关门的发展及市场对美国劳动力数据的期待将继续成为主要驱动因素。