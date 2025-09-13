📊 2025年9月15日–19日市场预测

本周市场以等待9月16–17日的美联储关键会议而结束。欧元维持在1.1730附近，比特币恢复上涨，布伦特原油均价仍保持在每桶66.50美元，而黄金再次刷新历史新高。

💶 EUR/USD

欧元以1.1734结束本周。买方正积极捍卫1.1700支撑区，因此空头的压力仅取得短暂成功。自8月27日以来，该货币对一直在上升通道中运行，如果能够稳固突破1.1750，将打开通向1.1800的道路。然而，若上攻失败，可能触发回调至1.1680–1.1700区域，甚至再下跌100点。需要注意的是，趋势方向和波动性在很大程度上不仅取决于美联储在9月16–17日的决定，还取决于其官员在随后新闻发布会上的讲话。当时的价格波动可能远超上述区间，因此交易者或许更明智的做法是等待市场动荡稍微平息。

₿ BTC/USD

比特币以116,245收官，本周从接近110,600的低点反弹而来。多头的下一个目标是117,500和123,250，随后可能重新测试8月14日创下的124,560历史高点。如果趋势反转，最近的支撑位在113,500–114,000，其次是112,000，而110,000是关键下行目标。

🛢 Brent

布伦特原油长期围绕66.50的枢轴点波动，这一次几乎收于同一水平——每桶66.59美元。自8月中旬以来，空头始终未能突破64.80–65.00的支撑。若跌破该区间，将打开通向62.50–63.00的道路。再次反弹至68.00–70.00并非不可能，但来自OPEC+潜在过剩供应的压力可能持续，因此在当前阶段进一步上涨的可能性较低。

🥇 XAU/USD

黄金周五收于每盎司3,643美元，接近9月9日创下的3,674最新历史高点。上升趋势依然完好，短期目标在3,675–3,700。然而，回调至3,600–3,580，甚至更深至3,525–3,500的可能性也很高。本周美联储的政策将是决定后续走势的关键因素。

🔎 结论

9月15–19日这一周的主要事件将是9月16–17日的美联储会议，包括利率决议和主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会（波动性有保证）。此外，德国ZEW经济景气指数和美国零售销售（9月16日公布）也将受到关注。9月17日，市场将迎来英国通胀数据，以及中国的工业生产和零售销售数据。9月18日，英国央行将公布英镑利率决定，美国将发布失业救济申请和费城联储指数。9月19日，本周将以日本通胀数据、欧元区最终通胀数据以及美国密歇根大学消费者信心指数收官。



