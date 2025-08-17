EA Bomber Corporation 如何運作？

好的，朋友们！



在这个视频里，我会给大家详细讲解 Bomber Corporation EA 的运行原理，以及它背后真正的交易策略。 事情是这样的——这个 EA 的核心是我在 2015 年自己开发的 Divergence Bomber（背离轰炸机）指标。没错，差不多已经快十年了！我自己用它交易了很多年，它一直带来稳定而可靠的结果。顺便说一句，第一个版本是为 MT4 编写的，因为在 2015 年的时候，几乎没人用 MT5 来做交易。













Bomber Corporation EA located here





现在，如果你真的想明白 Bomber Corporation 是如何执行交易的，你必须先了解 Divergence Bomber 的工作原理。是不是很有道理？因为 Divergence Bomber 简直就是 Bomber Corporation 交易算法的“心脏”。

所以，去看看我的视频，你就能清楚地理解我说的内容，以及它在图表上是如何实际运作的。













这基本上就是 Bomber Corporation EA 的核心理念 —— 它内部运行着我自研的 背离识别算法。

而且，为了确保系统能够适应瞬息万变的市场，我会每 6 个月发布一次更新的 参数集文件，让它始终保持调优状态，随时能够在当前的市场条件下进行交易。

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