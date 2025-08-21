縮放投資者 EA - 抓住點數，保護權益

⚡Scalper Investor EA — 把握点差，保护资金



厌倦了那些要么好几个星期不动，要么用马丁格尔和网格把账户炸掉的智能交易系统吗？👉 Scalper Investor EA 采用纯粹的剥头皮逻辑——没有花哨手段，没有赌博成分，只有干净的入场和严格的风险控制。

基于 Keltner 通道的反转策略，这个机器人精准捕捉短线回调，但前提是市场满足所有条件：波动性 ✅、趋势过滤 ✅、清晰信号 ✅、没有离谱的点差或滑点 ✅。

重点来了：趋势跟随模块即将上线（免费升级）。现在购买，就能在价格上涨前锁定机会。















👉 Scalper Investor EA 僅提供純黃金交易功能 https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller







🔑 主要特點

📊 反轉策略 — 抓住市場回調時的最佳入場點

💹 11 個外匯交易對 已經就緒：AUDCAD、AUDUSD、EURUSD、EURGBP 等等

⏱ M15 & H1 週期 — 快速行情或較慢波段，由你選擇

🛡 風險優先 — 每一筆交易都有嚴格止損，零馬丁格爾、零網格策略

⚡ 一對一單 — 不疊倉、不過度曝險

🌍 Prop Firm 適用 — 完全符合 FTMO / MFF 的規則，低浮動回撤

💵 低門檻 — 只需 $500 起，槓桿 1:30+（建議使用 RAW/ECN 帳戶）





各位，當然任何話語都必須有實際表現來支撐，所以我建立了兩個監控帳戶，展示 Scalper Investor 在實盤市場中的真實表現。

去看看這些信號，你就會發現它真的非常穩定。 當然，這些帳戶才剛剛開始它們的巨大成長，但即使現在，你已經能看到它強大的潛力 👉 信號連結













那麼，現在讓我們回到理論部分，來研究 Scalper Investor 智能交易系統 的技術特點。在下面，我分享了一個針對 11 個不同貨幣對 所進行的綜合測試。

此測試展示了 Scalper Investor 在同時交易所有推薦貨幣對時的表現：













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