Bomber Corporation EA M15 測試結果

所以，各位，我在這裡發布 Bomber Corporation 智能交易系統在 M15 週期上的測試結果。

在這個週期中，交易會更加頻繁，因為價格走勢圖的波動比小時圖快了大約 4 倍，這很合理。

至於測試結果，下面你可以看到 Bomber Corporation 在不同貨幣對上的表現。這將是一個 外匯投資組合。未來，我會嘗試為 Bomber Corporation 尋找其他資產，包括貴金屬和加密貨幣。





BOMBER CORPORATION EA - https://www.mql5.com/en/market/product/146150?source=Site+Profile+Seller

但目前，我們先談外匯貨幣對，我將發布我已經優化過、適合交易的測試結果。

各位，我這次的測試涵蓋了 2018 年至 2025 年 的歷史數據。這是一個使用固定手數、不帶自動資金管理的測試。換句話說，我們看到的是純粹的策略效率，沒有被任何數學技巧掩蓋——就是固定手數，最能真實反映交易策略的實際表現。





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現在，各位，透過 QuantAnalyzer 程式，我們可以把這些測試圖表全部合併在一起，看看如果放在同一個交易帳戶上會是什麼效果。

但我要再次提醒——這裡使用的依然是固定手數，我們只是單純觀察這個交易策略的表現。我們的目標是看看在沒有自動資金管理的情況下，它是如何交易的，從而觀察純粹的交易，沒有任何數學技巧的修飾。



