江爷霸金：10.10晚间黄金分析趋势操作

面对趋势，我们唯一要做的就是跟随，就算你不跟随，也绝对不要搅局，人们常常发现，单边永远都是错失，刚开始跌的时候认为是回调，不停的做多或者当区间操作，可是，发现越跌越深的时候，觉得高位都没有做空，现在价位太低，若是盲目做空就是追涨杀跌，选择等待……笔者/江爷霸金告诉你趋势只要形态就发现难以停下，当发现再次下跌的时候，人们却习惯性的找某年某月某日是支撑，哪个位置是不会破位的，哪个位置是会反弹的，开始了抄底的行动，同时在嘲笑那些看空的是多少的愚蠢，都跌这么多了还去空，就是找死，做多才是王道!结果，当一波单边行情结束了，别人赚的盆满钵满，而自己已经被扫的找不着北!拿着被套的资金到底找人帮忙，用祈求的眼光看着别人，却忘记了当初自己抄底的样子，趋势结束了后悔当初不应该，抱怨市场不公平，这就是趋势交易中的悲哀!你，会成为这样的人吗?笔者相信，你不会!如果你在黄金市场不如意，或许次文可以给你一个坚实的臂膀！



黄金行情晚间分析：

上周周线收线为阴线，目前周线上形成四连阴，虽然上周五金价的强势反弹，但依旧没有改变空头势头，而从日线看，虽然周五日线收阳，但是可以看出收了一根吊颈线，那么在这个强势的行情中依然是不能看作的是转多的信号，而应该是反弹修正的迹象，只有当金价处于1280一线上方并企稳，那么金价才有可能视为有空转多的趋势。

回归到黄金走势上分析，盘面依旧是偏空，不能断定多头反转，周五的再刷新低，虽然之后出现较大反弹，但盘面依旧是偏弱格局。黄金昨天在亚欧盘直接走多，1276-1285，走出了9美金的力度，欧盘在1285走回落，在1278支持之上，美盘维持1278之上走震荡，1285的压制也没有破位，收线在1282附近，所以暂时黄金只算高位震荡。按照目前的技术面来看，日线收阳，暂时还是保持日线布林中轨的压制，表现不是很强，所以不追多是确定的交易，只能看回落做多。日线周期上关注1278的支撑，所以大区间震荡的力度应该是保持1288-1278，再看今日行情走突破区间，小周期来看，H4周期是震荡的表现，均线在布林之内运作，布林虽然稍有开口，但是还算不上发散开，所以可能形成震荡的力度，也就是说暂时1285之上没有破位，很难走出延续的上涨力度，还有有表现走出回落的力度，下方关注1280附近，起码日线回落这个点位不做再顺势做多，破位上方1285-1286的高点再看空间拉开看1292-93附近。总体来讲黄金在今天笔者：江爷霸金继续看震荡回落多为主。

原油行情晚间分析：

原油至高位52.8附近直接开始回落，上周初也是延续了空头趋势，主要由于前期的利好消息逐渐消化，而供应库存忧虑再次出现，多头消磨殆尽，EIA大幅利多油价也无力挽回，周四受普京提议延长全球减产协议言论的影响，油价得到一定的支撑，油价大幅回升日内涨至51.2一线，周五因为周四的消息得到澄清，油价再次受压下跌，周线收大阴。从日线图上看，K线整体位于MA5下方，运行与布林带中轨附近，布林带略有缩口之势，绿色动量柱初显并有增量趋势，下方重点关注49.0一线支撑。四小时上看，原油整体处于下行趋势，布林带开口向下，若K线继续下行突破49.0一线，原油还会继续空头趋势，目前K线受阻于MA60的压制下回调，短线均线集体拐头往上，综合来看，笔者/江爷霸金建议仍旧高空为主，上方关注50.0一线的压力。

机会在于把握，人生在于选择！不要总在错过之后后悔！你若诚心跟随，笔者必全力以赴！相信路遥知马力，日久见人心！

文/江爷霸金