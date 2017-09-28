刘奕风涵：加息预期持续升温，黄金深陷空头危机！

黄金昨日走单边的下行走势，昨日早盘小幅反弹1295附近一线后开启下行模式，昨日笔者文章也说了上方关注1297一线的强势压制， 也说了黄金采取高位层层空单布局的思路，昨日早间通知1294附近一线的空单直接拿住美盘止盈1283一线出局，成功斩获11美金。

昨日收盘收在低位，今日思路我们看好空头之势的延续，下方关注1275位置的支撑，上方看1285一线压制。





技术面上，日线当前布林带反向张口且macd指标死叉放量，大趋势黄金呈现空头走势。而短期上方在均线MA5和MA1O附近1293.6和1300两点。4小时线当前均线呈现空头排列，并且指标macd死叉，所以目前4小时弱势震荡。短期关注均线MA51285附近一线压制。均线MA10在1290一线，压力位也是下移，笔者之前就说了1290支持的关键性，昨日强势下破，今日黄金看到1275位置一线，操作上建议高空为主。









【黄金操作建议】

反弹1285美元空，止损4美元，目标看到1275美元，破位持有





策略都是总结出来的，对症下药而不是照搬，我们做投资，看文章，不是看别人的操作建议，因为文章消息具滞后性、时效性，行情瞬息万变。我们看文章要做的是学习老师对行情是怎么分析，以便于我们学习这些分析思路，而不是盲目的根据建议做单，我们通过这种学习，我相信不久之后，你不用依赖别人，自己就会做单。



