夏喜俊：黄金空单持仓，晚盘回落看1227

说，容易，做起来，难。

接受得了好的盈利结果，却受不了中途的过程。把盈利之路想得过于简单。

盈利宣传的老师多，真正赚钱的投资者少。

展示实盘盈利记录的多，翻仓的，暴赚的，但是有几个敢在交易日公开让大家实时跟进和观摩操作的。

2017，我们一直在不断尝试和摸索带领更多散户走向稳定收益的道路上。

实盘账户展示：7000美金翻仓4倍，平仓获利接近27000美金，提款4500美金。

实盘账户：207337

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说下晚间黄金的思路：

其实我们周末团队进行了2-3个小时的交流讨论，对上周的交易和思路存在的问题进行思考的同时，也对行情进行了梳理和展望。鉴于周线级别1295-1214的三连阴调整，幅度超过前面两次调整幅度和时间，我们预计这次的做底企稳没有那么快，也就是上周1215-1214的探底单次直接形成底部反转的可能性并不大，而我们比较偏向反弹受阻1236-1240区域之后，空头盈利二次回落的走势。是否能够企稳反弹，要看二次回撤的力度。

昨日延续四小时级别碎阳慢涨的反弹，晚盘到位1236-1237，我们给出的1230多单完美止盈。晚间冲高回落，午夜去了一次1230-1229，而今日目前维持小整理，亚欧盘反弹未破新高。





思路上是清晰的，行情反弹不破1236-1241的前期关键压力位，那么我们都不认为1214的反弹构成了多头反转，顶多算是一个反弹行情，后面还有空头二次回落。

其次昨日收阳反弹，日线自1214上来三连阳，但是近日亚欧盘整理未破1237高点，那么日内也不是一个很强的走势，当然目前来看今日直接下破1227出现较大回撤的可能性也不大，我们可以关注下1235-1227的一个小区间整理。

手里1234-1235空单破1239止损，目标继续看1228-1227

原油方面，昨日原油早盘直接拉高48.7，欧盘继续出新高，晚盘小幅冲高之后回落修正，短线原油确立了43.8的底部之后，反弹行情也非常的凶猛，近期看好原油进一步反弹回归50-51附近

四小时持续强势反弹，短线依托48.5-48.4为防守继续看多做多不变，日内早盘给出的48.9多单冲高了一次49.4附近回落，短期偏强是明确的，但是今日反弹力度有所放缓，多单持仓继续关注49.4-49.7的反弹压力位