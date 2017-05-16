夏喜俊：黄金反弹1235波段空，原油48.5上多

实盘账户展示：7000美金翻仓4倍，平仓获利接近27000美金，提款4500美金。

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周一行情简单回顾：

上周我们就提到自1295的做顶阶段性回落行情，运行了三周跌幅80美金到达1214附近，短期有望迎来一波反弹调整行情，之后再度迎来空头二次回落。这样解读的重点原因还是1180-1195-1214的上行趋势线支撑，上周空头节奏放缓，幅度缩小，行情刚好触及关键支撑，而且低位徘徊了三个交易日，我们当时提到的1236-1240区域已经目前反弹到位。

自上周四1217反弹上来，行情持续的碎阳慢涨，尤其四小时图上表现的尤其明显，行情基本无阴线回撤，但是20美金的反弹幅度走了3个交易日才完成。昨日如期完成了我们队本周行情的定义，周初的冲高动作。给出的1230多单也成功止盈1236-1237。





今日的黄金行情我们从几个方面进行解读思考：

1.周线级别自1295做顶回落以来三连阴，比前期1219-1180的一阴，1263-1195的二连阴回撤幅度要大，周期要久。而上周周线反弹十字星，我们定义为空头反弹调整走势，所以短期行情依然保持整体偏弱的思路。1214虽然关键，但是并不看好此次单次触及做底企稳，要谨防二次空头回落回撤确认。

2.行情完成了我们前面提到1215-1237的反弹预判，那么后面我们预计反复整理不破1236-1241区域之后将迎来空头二次回落行情。关键压力不破，去确认多头反转尚早。同时，四小时持续的碎阳反弹之后，昨日冲高1237回落，十字星之后紧跟中阴线，也表明了1236-1237压力巨大。

那么日内行情我们预计反弹测试1234-1235之后，会迎来回落，当然第一要确认反弹不再破1237高点，第二这个做顶回落，如果成立将是后半周行情的主节奏，所以1234-1235附近布局波段空，止损1241，目标去看1220-1210





原油前面53.8做顶的空头行情，周线三连阴，同样经历了萌芽阶段，趋势实体展开阶段，放缓阶段和最后的疯狂迎来做底反弹。连续大阴之后探底43.8迎来V型反转，空头在疯狂中灭亡。上周震荡反弹，确立43.8的底部信号，上破5 10日均线，那么短期将继续震荡反弹，原油走势偏强整理。

昨日原油早盘直接拉高48.7，欧盘继续出新高，晚盘小幅冲高之后回落修正，短线原油确立了43.8的底部之后，反弹行情也非常的凶猛，近期看好原油进一步反弹回归50-51附近

四小时持续强势反弹，短线依托48.5-48.4为防守继续看多做多不变，日内早盘48.9可以先多，止损48.4，去看隔夜回撤之后的今日亚欧盘冲高动作，目标49.5-49.8