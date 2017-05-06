【涛海淘金】本周黄金空头强劲，如何赚到自己的第二桶金？

文/涛海淘金

【前言】 每个人都有大脑，但不是每个人都有智慧；每个人都有眼睛，但不是每个人都有眼光；每个人都有双手，但不是每个人都能把握机会；每个人都有机遇，但不是每个人都有勇气去追求梦想；机会永远都是给那些有智慧、有眼光、有勇气的人准备的！

多数都在哭诉自己目前的遭遇，亏损问题很严重，说真的每每听到这里，我心里也挺难受的 。然后知道这个市场有多大的风险，赚钱了就想要出掉，怕自己看到的是海市蜃楼。做了这么久我觉得三点做到你是可以拿住单子的。



（1），你需要轻仓操作。





（2），你自己需要懂老师的思路。





（3），你需要有一套自己的交易系统。





【第一点】 轻仓操作，我们做黄金投资利润很大的同时风险也很大，如果你总是重仓操作，那么你一朝失手将会永远爬不起来。打个比方，如果你带5个点损，每次两三个点就跑路，那么扣掉一个点手续费，那么你只赚一到两个点，也就是说4-5单赚的才能抵住一单损的，老师的准确率百分之八十才能带你保本，那么投资就失去意义 。

【第二点】 懂得老师的思路，你知道一些老师的思路，知道大概的做单原因，做单看到的目标，跟老师保持一个比较好的默契，这样你才能更好地拿住单子，锁住利润。

【第三点】 尤其重要的一点，交易系统是需要培养的，而且不同性格的人的交易系统也是不同的，怎样形成一个适合自己完善的交易系统对初入金市的新手而言是需要时间和经验的，比较困难。但是如果找到一个好的伯乐，懂得培养你，做一个引导，制定一套方案，打造一套属于你自己的交易系统找博渊理财，这才是一生受用的东西，授之以鱼不如授之以渔。



1、做单不喜欢带止损

其实对于止损，这个东西真的是没有一个人愿意带，因为只要带上止损，单子就有被扫的风险，但是总是有人抱有侥幸心理，认为行情还会在反弹或回落，不带止损硬抗着来挽回损失。其实大家有没有想过不带止损，就有单子被套的风险，而一旦被套那就离爆仓不远了。其实止损带着肯定是为了避免行情反转而 做的一种错失，避免看错行情之后，亏损的更多。

2、做单都是重仓或满仓操作

其实做投资都有是有风险的，这个只要是做投资的朋友都知道，但是如果你总是重仓或者满仓操作，那风险会更大，可能做了十单，赚了九单，但是就是那么一单的亏损，可能会亏的你连着本金一起亏进去。我们操作就是需要控制好风险，稳健盈利，而不是这样盲目的胡 乱操作，而亏损的一塌糊涂。

3、没有跟对一个专业的老师

目前市场上真的是鱼龙混杂，很多市场上业务员真的是很多，希望各位投资者能在这样的环境中擦亮双眼，以免上当受骗。每个老师都有自己的一套分析方法，操作就要知道为什么要这样过操作，止盈的目标在那里，操作上跟老师有一定的默契肯定能跟好的把握利润。





周日的法国大选，这个黄金期待已久的“黑天鹅”能否成功起飞拯救黄金呢 ?

【本周行情回顾】

本周黄金在空头连续的组合拳打击下，迎来了强劲的暴跌行情，黄金价格从1270美元附近一直跌至目前的1230美元附近，将近40美元的跌幅让不少投资者心头一凉，这基本上是开年以来跌幅最大的一周。

【下周技术分析】

黄金自1295开始回落，趋势上呈现空头的走势，本周的小非农以及美联储议息会议，再次助推空头进一步走低，接连下破重要支撑，本周末的法国大选是需要重点关注的，以市场预期来看，法国大选将会对金价形成支撑，但是，周五的美联储再次放鹰，使得市场更加偏向于看好六月份加息。这将会对黄金后市形成打压，技术面从日线图看黄金仍然处于空头，所以，后市的思路仍然是反弹逢高空为主，黄金若想要拉升，势必会有筑底的过程，下周重点关注1220一线支撑，上方关注1240一线





【黄金下周操作策略】

1、建议金价反弹至1233-1235一线可以做空，止损在1237，目标看1223-1225。





2、 若周一黄金开盘跳空在1225下方，可以直接做多，止损在1221附近，目标看1230上方。



