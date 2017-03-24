宏伟点金：3.24晚评黄金回调大胆空





不知道有多少人看作是空的开始，而我总认为这行情还没有涨完，还要继续，是我太贪，还是你不敢？





国际方面：特朗普医改法案投票的进展牵动着市场神经。从目前的消息来看，特朗普和众议院议长瑞恩仍在为议案的通过做最后的努力，形势不容乐观。医改方案不仅是对特朗普执政能力的考验，也或将在很大程度上决定“特朗普交易”的去向。













昨日金价下滑，因美元走强，钯金延续升势，触及两年高位，因经济数据和汽车行业需求强劲。黄金延期下跌收盘1242一线，在今晚美国国会就医保议案投票前，美元小幅走高，国债收益率小涨，股市表现正面，这些都意味着黄金略有回撤，





技术方面：从现货黄金四小时走势图来看，黄金价格后市将继续维持震荡，重点关注1245-1252区间。具体指标上看，布林带向上收口，k线单针触及布林带上轨附近后承压下行。MACD指标死叉不断向下运行，绿色动能柱逐渐放量。显示多头正在离场。综合来看，黄金价格多空大战明显，目前多头略逊一筹。不过由于特朗普即将搅翻市场，建议后市不要过早空单入场。





黄金策略： 1246做空，止损1250，目标1236





提示：投资有风险，入市需谨慎；以上策略均不具备及时性，每个平台的点位不同，注意使用，以免造成不必要的损失，切记！做单一定严格止损。





投资是个长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。聪明人总是结伴而行，一群人才能走得更远。把握做单时机，掌握行情动向，方可百战百胜。



