刘金鎽3.17黑色星期五，黄金白银原油走势独家解析

市场，就如一杯茶，满也好，少也好，争个什么；浓也好，淡也好，自有味道；急也好，缓也好，那又如何；暖也好，冷也好，相视一笑。很多人都是市场的过客，很多人的事，我们都做不了主，但是一个善于抓住机会的人，必须首先是一个强者，只有强者，才能再无限次的打击和考验中最终坚持下来，抓住机会的尾巴，从而成就自己。所以我们希望无论成败先走稳前面这一段路程。

行情回顾：

周四，

在美联储加息的影响之下，再一次依托凌晨上升的低点创下了1234的新高，一次次的上升这是多头疯狂的举动，欧盘的回撤只是修正，莫把调整当见顶，1224给予的多单成功斩获，离场之后未急着追单，只是将所谓的利润当成了风险留给错过的人们。

永远，要站在对立面去想行情，就如昨天一样，亚盘上涨之后，快速的从1229回落，不少人把这个回落当成了见顶，认为涨了这么多了，应该跌一下，这个市场没有所谓的应不应该，当1224狙击多的时候多数人想着在1220-18做，回调、再回调、再调一点做，而真正的强势根本不会调太多。

之后，美盘快速拉到1233-34，当我获利了结的时候，应该这个时候原先等1218-20多的人一下蒙了，立刻想把的就是回调多，因为1228是前高点，这不就是所谓的要底转换吗，试想一下，一个位置都看懂了，那风险谁来承担，昨晚应该在1228追的人不少吧，结果行情到现在就没有起来，所以，与其说是交易行情，不如说是博弈人性，站上对立的一面试想如何让多数人踏空，那么你就会坐上这盈利的末班车。用户搜索VX：EIALJF(每天手机看评论）

技术解析及个人观点：

白银四小时走势图来看，k线受美联储鹰转鸽支撑，

短线拉升，预计后市上空间较足。具体指标上看，布林带开口明显，k线上破布林带三轨，存在修复需求。MACD指标不断向上运行，红色动能柱逐渐放量。综合来看，白

格后市将继续上涨，但存在修复布林带上轨需求。后市操作金鎽建议回落入场多单。

3.17白银操作策略：

1.白银18.0做空，18.2一线补空，分批止损，目标看向17.6-17.4附近

2.白银16.7做多，16.5一线补多单，分批止损，目标看向17.5-17.8附近

3.日内首次触及16.8一线可以布局短线多单，带最小止损，目标看17.6一线

原油技术解析及个人观点：

目前原油价格基本止跌，隔夜油价反弹后重回49美元大关；周线的压力已经被部分消化了，目前原油上方压力继续关注50美元大关，技术面四小时级别，k线运行于布林带上轨下方，附图指标上，KDJ勾头向上延伸发展位于超买区，MACD双线勾头向上延伸，红色动能增强；综合来看，油价短线上看有延续隔夜反弹趋势，整体看预计油价维持区间内震荡交投；操作上金鎽建议区间内高沽低渣。

3.17原油操作策略：

1.原油50.0进场空单，50.1补空，常规止损0.5个点，目标看向49.2-49.0附近

2.原油47.5进场多单，47.3补多，常规止损0.5个点，目标看48.5-48.8一线

3.日内首次触及47.8一线可进行多单布局，目标看48.4一线即可！

刘金鎽：如何看待震荡行情，震荡行情如何做单？

震荡是价格波动运行中必不可少的部分，所有的单边行情都需要震荡来酝酿，我们所谓的技术指标，在震荡过程中，其实是不起任何作用的，对于有足够的实盘经验的人来说，其实是通过揣摩主力的意图已经行情运行的时间点和格局来判断行情的方向。阻力位置，上不去必然就会下来，而支撑位置，下不去，必然就会再次反弹。有些关键的位置，一旦破位，就必然会走延续，所谓的盘感，也无外乎就这些内容，而掌握这些内容，不是一朝一夕的事情，也不是简单的学会运用技术指标就可以。而是需要经过长期的实战总结、反复论证，达到能读懂盘面波动的意义的境界。若你是一个雄心勃勃的交易者，必须经过千百次的磨练和打击，也必须经历这种常人难以忍受的折磨，才能从中悟出真理。而若你是一个只想小赚怡情，能做就做，不能做就退出的交易者，刘金鎽建议你根本就不要来投资市场，因为这里的成功来的并不容易。反之，你必须找到一个优秀的投资者和他合作，才能完成你的愿望。

【纵观国际形势热潮，再论中国经济展望。剖解时事资讯、直击全球热点、解读市场动态、分享现货投资技巧、专业知识独特见解，刘金鎽在线指导VX:EIALJF】