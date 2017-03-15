刘金鎽3.15API意外下滑，EIA之夜原油该如何操作，黄金、白银操作建议

据本人刘金鎽得知，昨日油价下跌的罪魁祸首则是报告沙特增产的OPEC月报。虽然报告显示作为整体OPEC已经以超额12.3万桶/日的成果实现减产目标，但沙特告知欧佩克，将2月产量提升至1000万桶/日。





今日凌晨美国当周API原油库存意外下滑，结束了连续9周的上涨趋势，汽油和精炼油也同时录得下滑，虽然库欣获得三个月以来最大增幅，但仍未阻止油价上涨；加之沙特方面解释了其产油上升的原因是国内库存增加，帮助隔夜油价收复部分失地。





今日晚间EIA将公布周度库存数据，由于已经进入夏令时，公布时间将较上周提前1小时至22:30，请投资者留意。





黄金技术分析：





金价近期依旧在日内低位盘整，技术指标看，日线上，布林带开口，金价运行于布林带下轨上方，下轨的支撑强劲，副图MACD依旧交死叉向下发散，绿色量能缩减，下方空头量不足，金价有反弹的需求，四小时图上，布林带缩口，金价运行于布林带中轨下方，中轨的阻力较强，副图MACD指标交金叉运行于0轴下方，红色量能缩量，多头减弱，综上，技术指标上陷入多空挣扎中，现在黄金的走势只能看消息面的影响，随着加息升温，预计金价走空的可能性很大，操作上刘金鎽老师建议高空为主。





刘金鎽黄金操作建议：





1、建议1194一线多单，止损1190，目标1203；





2、建议反弹1203附近空单，止损1207，目标1193。





原油行情分析：





昨日行情最低下探到了47附近，可谓是又进一步，行情配合的冲高回落蓄势破低。美盘开盘后不过欧盘高点48.70，之后行情大跌，我们的空单也是完美的达到我们的第一止盈点位47.80之后再次达到第二止盈点位47.40刷新近期新低47.08之后下行无力开始反弹，那么，今日下方关注的支撑47.3，近期原油价格以处于低点，API利多，操作上刘金鎽老师建议反弹进空为主。





刘金鎽原油操作建议：





1、建议反弹48.8美元做空，止损0.5美元，目标47.4美元附近；





2、建议47.5不破做多，止损0.5美元，目标48.5美元附近；





白银行情分析：

白银从四小时图看，目前运行在上轨和中轨附近，靠中轨运行，MACD红色能量柱缩量，运行在0轴下方，拐头向上运行；上方受阻于MA20日均线17一线附近，下方受16.8一线附近支撑；从小时线上看，运行在下轨附近，MACD绿色能量柱缩量，运行在0轴下方；KDJ指标金叉形成三线朝上运行，上方受阻于MA120日均线17.13一线附近。操作上功宗浩庞统论金建议以反弹做空为主，可在17.1附近做空；

刘金鎽白银操作建议：



1、17.1附近空单，止损0.2个点，目标16.8，破位可继续持有



2、16.8附近多单，止损0.2个点，目标17.15





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