稳中求盈：3月7日现货原油/燃料烃欧盘行情分析及操作建议

基本面解析：

周二(3月7日)亚市盘初，油价微幅震荡。美油交投于53.20美元/桶附近，涨幅约为0.04%;布油交投于55.98美元/桶附近，幅约为0.05%。虽然各大产油国官员在周一的剑桥能源研究协会能源周(CERAWeek)会议上表态乐观，但是，市场仍被美国原油产量回升的忧虑情绪笼罩着。此外，中国中国调降了经济增长目标，并加强市场监管等因素，也令原油需求增长前景蒙阴影。美国API和EIA原油库存报告出炉前，市场交投情绪再度谨慎。 ‌

原油行情分析：

原油价格在在今天早间开盘后整体波动不大，目前价格仍然处于均线下方，当前均线的压力依旧位于7300关口，在午后投资者需要继续关注该位置的承压情况，在不破位的情况之下，仍然可以进行做空的操作，在昨天原油录的一根十字星线，虽然暂时无法判断是上涨的延续形态还是回探压力重新走低

但可以肯定的是，在十字星出现之后，原油价格存在整理的需求，在短期笔者李冉晴建议投资者维持区间震荡的操作思路进行对待，目前主要的支撑位于7220位置，午后在操作上围绕这个区间进行高抛低吸操作即可。

现货原油/沥青/燃料烃欧盘操作建议：

现货原油/沥青/燃料烃价格见7300附近做空，止损7330上，目标7220

现货原油/沥青/燃料烃价格见7220附近做多，止损7190下，目标7300

你目前的指导老师是否有一个相对成熟的做单模式，如果没有，你要拿什么来保证你的长期获利？这就是我经常强调的交易系统的问题，没有一个详细的交易计划，一遇到突发状况就慌乱，不可能达到预先想要的盈利目的。（wei:wzqy2850)

文/稳中求盈