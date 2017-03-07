稳中求盈：3.7耶伦行情未陆续，现货黄金反弹昙花一现

耶伦行情未延续，美元周一探底回升

美元：上周五耶伦鹰派讲话，并没有提振美元，美元在耶伦讲话后反而出现了明显的下跌，典型的买消息卖事实。不过，本周一美元基本收复了上周五的失地，这表明加息预期依然支撑美元。

黄金：周一日线报收中阴，和预期不一致，也意味着周初看1250的思路可能错误，耶伦之后黄金上涨被证明只是诱多，美联储加息预期依然压制金价走强。错了就直接认错，早盘1226.5直接将隔夜的多单处理掉了，没有在1222止损运气已经不错，没有必要懊恼。 ‌

目前的日线形态，确实偏弱了，周一的中阴线直接破坏了上周五的T星，周初很难再走出类似2月初的上涨，那么，周初我们的操作思路也应该调整。现在我虽然看空，但却不急于做空，张政通建议等到欧美盘再说。现在大部分投资者都因为昨日金价下跌而看空，亚盘做空会略显拥挤，况且隔夜黄金跌下来的过程也很慢，没有任何一根K线单小时超过4美金，弱势也只是震荡偏弱的特征，做空也耐心等待高空机会。

周一的高点在1237，技术上这里成为空头的防守点位，近期日线的平均成本在1232附近，所以，周二最佳的做空点位在1232，不破1237做空，去博非农前市场继续消化美联储加息预期，如果跌破1223，下方空间就打开至1215-10。如果美盘前，黄金没有到1232，但是K线形态明显偏弱，到时候可以直接空，现在说这个还早，让价格走走再看，

白银：周四大阴线，这两天属于回调了，日线依然偏弱，操作上伦敦银高空，17.90空止损18.10，下方看17.40-20。

原油震荡不休，继续区间操作

原油：日线继续维持震荡，上周四高点在53.80，最近两个交易日，反弹却不破周四高点，意味着日线依然在空头的控盘范围。周二建议53.50-52.50区间操作，继续高空低多。如果先见到53.50做空止损54目标52.50。单边行情最好发生在周三，有消息面支持的破位才能引来大资金的跟随，震荡了那么久，没有消息面也无法有顺畅的单边。

人生就好比金融市场，你可以去参与，却不能去决定。不会时时刻刻让你得偿所愿，却会给你很多可以去规划和争取的空间。金融市场的魅力就在于它充满了不确定性，却有有规则可循。投资有风险，入市需谨慎。（wei:wzqy2850）