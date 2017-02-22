【汇金有道】美联储会议纪要袭来，黄金面临突破方向选择

本心汇金，论之有道





世间套路何其多，汇金真情单中藏





本周四北京时间凌晨3点美联储将公布1月份货币政策会议纪要，那么黄金也极有可能随着本次的会议纪要而面临方向的选择以及也需要关注会否因为本次会议纪要而结束美元、黄金、美股同涨同跌的情况。





2月迄今为止，美股、黄金和美元走势竟然表现出惊人一致性。





在过去10年中，这种情况只出现过两次，一次是在2013年3月，另外一次则在在2010年2月。通常情况下，美元走强会利空黄金和美股。





以及21日美盘公布的美国2月Markit PMI数据低于预期，商业产出增速、新订单以及雇佣全面下滑，同时通胀涨势受抑。





我们之前也分析过通胀跳升为美联储较市场预期更快加息打开了大门，这给美元提供推动作用。因高收益率意味着持有美元的人可以获得更高回报率。但是目前而言数据的偏低依旧没有阻碍鹰派言论，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在当前阶段加息感到不安。





目前3月、6月和9月加息概率为30%、71.2%和84.9%





今日我们可以重点对这个美联储议息会议进行关注，以及对于美联储议息会议后的走势进行记录。





那么接下来我们分析下黄金以及原油的技术面走势：





下图为黄金1小时图：





我们可以看到黄金从2月9号开始便在61.8%（1237）~1222的主要震荡区间内运行，昨日黄金在1小时的第三波下跌的过程中遇到了事件因素影响，最终只走到了1226便开始反弹，昨晚“伊斯兰国”组织的无人机在伊拉克东部城市摩苏尔发动袭击，PMI数据的下滑以及据Elabe民调：法国总统候选人勒庞将在法国总统大选第一轮中得到最高票数27-28%，三重影响下冲击回到61.8%（1237）附近；而勒庞是一个极右翼分子，有着“法国特朗普”之称，避险情绪的升温也是理所当然。





那么当前黄金在1小时图上继续在61.8%附近盘整，这里的阻力是很强的，我们可以从之前的走势中看出，以及第一次从1244下跌到1221，反弹便是在61.8%的位置遇阻，当前61.8%已经形成了一个区间内的强阻力。

同时我们也能在1小时上看到黄金的1244已经触及了3次，假设本次凭借美联储议息会议对此进行触及，那么便是第四次触及，从黄金的历史角度看，第三第四次触及突破的概率还是较大的。





然后我们去关注黄金的日线：

黄金昨日下跌，最后收盘还是收在120日线上方，留下了一根下长影线，这也表明目前黄金依旧在120日线附近盘整争夺，并且初步形成120日线的支撑。当然从日线上看我们也能看到黄金1248附近的阻力是挺强的，因为是2016年10月份构筑了一个类似圆弧底开始上攻，当然这个上攻也是受阻于120日线。因此我们也可以将120日线当做一个黄金日线级别的参考。









那么接下来再说下原油（原油日线图）：





当前我们依旧维持一直以来的原油在构筑复杂右肩的观点，假设对其高点进行突破，那么将会有一波大行情，昨日也是继续在55的高点附近遇阻回落，我们可以关注原油的一个回踩力度，这个位置大致在53.2~52.7。

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