汇金有道：本周迎来美联储会议纪要，黄金关注能否突破

本心汇金，论之有道





世间套路何其多，汇金真情单中藏





美国1月季调后消费者物价指数(CPI)月率录得自2013年2月以来最大增幅，表明美国通胀压力正在上升。

数据还显示，美国1月CPI月率上升0.6%，预估为上升0.3%，1月CPI年率上升2.5%，为2012年3月来最高。美国劳工部(DOL)周二公布的数据也显示，美国1月生产者物价指数(PPI)好于预期，收获2012年9月来最大涨幅。数据显示，美国1月PPI较前月增长0.6%，预估为增长0.3%。同时较去年同期增长1.6%，预估为增长1.5%。通胀跳升为美联储较市场预期更快加息打开了大门，这给美元提供推动作用。因高收益率意味着持有美元的人可以获得更高回报率。





上周耶伦在国会作证时曾暗示，美联储可能会在下一次会议上加息，她并表示，迟迟不撤走宽松政策将是不明智的。

联邦基金利率期货继续显示预计2017年加息两次；耶伦讲话前3月、6月和9月加息概率为30%、70%和85.1%，讲话后概率分别变为30%、71.2%和84.9%。

2月迄今为止，美股、黄金和美元走势竟然表现出惊人一致性，均在上涨.在过去10年中，这种情况只出现过两次，一次是在2013年3月，另外一次则在在2010年2月。通常情况下，美元走强会利空黄金和美股。

对于何时会结束这种情况，我们也不得而知，可能会是某次经济数据，亦可能在再一次的加息后。





在即将进行的欧洲大选中，极右势力越来越占上风，既法国大选中的女版特朗普勒庞高





调亮相之后，荷兰自由党党魁GeertWilders在即将于3月15日举行的荷兰议会大选中得到





追捧，他被指反对伊斯兰教，且经常发表反对伊斯兰教及移民的言论，也是一个极端民





粹主义者，他若当选，欧盟的分裂局势将会加剧。政治的不确定性推升了避险资产的需





求，黄金受到投资者追捧，黄金ETF持仓继续增加。





本周市场将迎来美联储纪要，美联储一月会议纪要可以进行关注，为后续的一个走势提供良好的借鉴，以及美元、黄金、美股会否因为本次纪要而不再同涨同跌。同时美联储官员对经济的讨论会呈现出更加乐观的基调，因为美联储应该会对近期经济数据与企业/消费者信心攀升感到相当满意。













再从技术面上我们进行分析：





下图为黄金1小时图：













图中我们可以看到黄金当前冲过了16年11月份下跌以来61.8%的位置，但是顶部1244附近依旧存在阻力，17年的2月8号~2月10号我们也能看到，1小时上出现的是一个双头形态，同时再2月10号破下了61.8%后进行了一次反抽，但是却继续遇阻，回踩了50%的黄金分割线位置。





对于当前而言黄金会否再做一次以1216（50%位置）为颈线位的双头形态呢？





这需要看的是本周美联储会议纪要的指引，同时我们可以去做突破单，关注1216的支撑以及1244~1249的阻力。





对于在未突破之前的交易策略，我们前期也提到过，当前在61.8%（1237）~1221的主要震荡区间内运行，且运行的时间很久，因此支撑和阻力都是比较明显的。





再从日线上看，我们也能看到黄金继续在120日线附近盘整，下方的支撑20日线也是在1221附近。





今日黄金支撑: 1232 1221





今日黄金阻力：1238 1244













有朋友问我，为何汇金有道老师每次大行情都能把握住？