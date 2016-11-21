真实资金跑出来的结果，亮瞎眼！！！
交易策略

真实资金跑出来的结果，亮瞎眼！！！

21 十一月 2016, 03:50
Dong Yuan
Dong Yuan
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这是一个用时间加真金白银跑出来的数据，拿出来晒晒，多金又喜欢的，可以谈源码和策略的事宜。PS：不喜勿喷。。。
#EA