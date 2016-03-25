最强EA交易——蜂群EA 火热招商 邀您共赢 联系：13451737528

蜂群战法，一款面向外汇交易市场的高效能EA软件（Expert Advisor，智能交易系统）。蜂群战法基于开发者团队十余年外汇交易经验形成的稳步盈利交易系统，整合国际高频交易技术成功模型联合开发而成，为广大汇市投资者提供高度安全与稳步盈利的全自动交易效益。

蜂群战法，以极其微小的订单和超高的执行频率，在国际市场进行密集微量交易，犹如蜂群进攻一般，大量微弱的单体构成强大的集合，敏锐捕捉毫秒级市场动态的利润空间，结合泰浩（TahoeFX）交易平台超低的交易成本，为投资人带来高额交易回报。

蜂群战法拥有严格的风控体系，秉承“大资金，小仓位”的资金管理原则，由职业风控团队执行全方位风险管控，人工规避市场扰动，精心筛选交易品种，每日更新交易策略，为投资资金保驾护航。

蜂群战法自推出以来，获得了良好的投资回报，根据历史交易统计显示，众多蜂群EA账号获得了6%-12%的月回报，且拥有平滑的资金增长曲线和均衡的发展速度。

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盈利记录：

公司网站：http://www.tahoefx.com

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