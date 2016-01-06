非农还没开始，非美货币已经开始行动了

投资李哥

2016/1/6 11:58

技术面：

"昨日金价日图再收倒垂线，1079.41充分显示了阻力实力，布林开始收口，MA5上穿布林中轨和MA10线，多头仍不放弃上攻决心。macd配合多头给多头带来了有力支撑。然而4小时图却是一副难堪布局，两均线已经被压弯，macd为空头加油，亚欧盘金价恐回落1070寻求支撑。这也是唯一让多头维系希望的一个关键位。

欧元此刻在1.0748松了口气但此景恐不长，macd在拖着多头的后腿，两均线更是如丧家之犬。4小时图dif与dea交叉只会给空头寻找加仓机会，多头也可乘机溜走。

英镑最近阴雨连连，空头所向披靡，日图两均线+布林中轨+macd连成一气，给空军储备了充足弹药，4小时图显示英镑一路破关斩将，所谓支撑已经名存实亡。"

基本面：

"欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.44%，报1407.32点；

英国富时100指数周二收盘上涨0.72%，报6137.30点；

德国DAX指数周二收盘上涨0.21%，报10305.00点；

法国CAC 40指数周二收盘上涨0.28%，报4535.30点；

意大利FTSE MIB指数周二收盘上涨1.2%，报20983.24点；

西班牙IBEX指数周二收盘上涨0.17%，报9329.00点；

葡萄牙PSI 20指数周二收盘下跌0.30%，报5215.44点





道琼斯工业平均指数周二收盘上涨11.20点，涨幅0.07%，报17160.14点；

标普500指数周二收盘上涨4.09点，涨幅0.20%，报2016.75点；

纳斯达克指数周二收盘下跌12.45点，跌幅0.25%，报4890.64点





"

今日观点：

综上所述，今日黄金重点关注1079.41、1070.27；上不破下破，下不破上破。欧元今天下破1.0748就是只空不多；英镑1.4703不破直接空。

今日思路：

阻力位1079.41、1083.34、1087.27；支撑位1070.17、1065.46、1051.52；

1、黄金1079.41不破做空，止损1087.27止盈1065.46、1051.52、1043.65；

2、黄金1079.41突破做多，止损1070.46止盈1087.27、1115.16；

3、白银14.01不破做空，止损14.04止盈13.71、13.62；

4、加元1.3953企稳做多，止损1.3925止盈1.4053、1.4310；

5、澳元0.721不破做空，止损0.7255止盈0.7120、0.7069；

6、日元119.16不破做空，止损119.57止盈118.43、117.48、111.01；

7、欧元1.0748跌破做空，止损1.0805止盈1.0710、1.0671、1.0399；

8、英镑1.4703不破做空，止损1.4788止盈1.4637、1.4571；

9、瑞郎1.0086突破做多，止损0.9963止盈1.0123、1.0160、1.0245；

10、镑日175.51不破做空，止损177.1止盈172.83、156.35；

11、欧日128.73不破做空，止损130.02止盈125.29、115.47；

12、原油36.81不破做空，止损37.34止盈35.62、35.29、34.96；

13、磅澳2.0417企稳做多，止损2.0285止盈2.0693、2.1100、2.1215；

14、美指99.06企稳做多，止损98.24止盈99.29、99.52、101.16；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差