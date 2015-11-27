MetaQuotes 软件公司已经15岁啦！

今天，MetaQuotes软件公司进入了第15个年头 — 演变，领先以及技术创新的15年。

公司开发的MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台已经成为行业标杆，在全球数百万的交易者中广为流传。15年来，我们发行了数以千计个版本，数百万行的代码，以及持续不断改进的我们的服务和产 品。MetaTrader平台已经走过了一段漫长的道路，从最初的交易工具发展为提供多种服务的整个交易系统，例如交易应用程序市场，群组交易，内置虚拟 主机，自由职业者甚至更多其它服务。







2015年，MetaQuotes软件公司在日本，泰国和巴基斯坦设立了新的代表处，由此也将全球办公室的总数升到了12个！今 年，MetaTrader 5已经登陆伊斯坦布尔证交所（BIST），巴西证券所，商品期货交易所（BM&F Bovespa），迪拜黄金商品交易所（DGCX），泰国股票交易所（SET），南非期货交易所（SAFEX），和巴基斯坦商品交易所（PMEX）。公司 进一步的发展，更加强了其在世界版图的地位。

今年在网络交易方面也取得了一个突破。公司发布了MetaTrader 4网络平台，使每个人都可以通过他们的浏览器进行交易。这一事件引发了交易商的浓厚兴趣 — 发行后的第一个月就有超过100家的公司订购了网络平台，开始将其提供给他们的交易者。

市场上可用的自动交易和技术指标的范围也已得到显著扩展 — 现在共有 6 500 多种应用程序可供下载。现在，不仅仅是购买，还有租用自动交易也是可行的。MetaTrader平台的iOS 和 Android版也得到积极地发展。最近，日文版的MQL5.com网站已经推出，为交易者准备的30多段视频教程也已经发布。



我们会不断地改进我们的产品，再次感谢您选择我们以及多年来对我们的支持。对于一家有实力的公司，15年并不是一段很长的时间，这表示更加激动人心的时刻即将到来！





