欧银下周大概率宽松 欧元还会往哪跌？

欧元/美元周五(11月27日)亚盘温和交投，汇价守于1.06关口上方，但反弹也仅至1.0610水平。

在感恩节的大背景下，欧元的清淡交投无可厚非，毕竟美国市场本交易日还将提早收市。不过，欧元的温和行情也持续不了多久。即便抛开非农不谈，下周的欧银决议也绝对够触发欧元大波行情。

北京时间下周四(12月3日)20:45，欧洲央行将公布利率决议，随后的21:30德拉基将召开新闻发布会。

欧洲央行(ECB)行长德拉基11月20日表示，央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲软的通胀率。

而这是欧洲央行迄今发出的最强烈暗示，预示央行将在12月3日会议上出台新的刺激举措。

外媒公布的分析师调查结果显示，欧洲央行(ECB)下周将以某种方式放松政策。许多受访者表示，“过去一个月那么明显地暗示了行动意图，现在欧洲央行无法后退。”

除了分析师与评论家外，金融市场也给出了最为真切的反应。期权交易信号显示，欧元今年再度触及这一低点的概率达到70%，远远高于欧洲央行10月会议时的18%。

现在几乎可以肯定欧洲央行在12月会议上进一步宽松是大概率事件，只是宽松的形式仍存在不确定性。而对于投资者来说，最为关心的问题仍在于届时欧元/美元将作何表现？

首先，市场不一定会出现“买消息，卖事实”的情况。因此次宽松并不一定是欧银最后一次宽松，且之后欧银向市场释出的流动性是真真切切能够对欧元构成打压的。

回看欧元区之前通胀的表现，投资者就会明白现在还不是考虑“欧银释出QE，从而推高欧元区通胀，改善长期经济前景，最终利多欧元”这一逻辑的时候。否则，欧银也不需要扩大QE了。

其次，欧元/美元之前的连续下跌并不阻碍欧元后市的进一步下行。欧元/美元自10月中旬起便持续承压。但汇价除了10月22日的暴挫外，其余时间都是持续但温和地承压。虽然汇价一直处于超卖状态，但空头动能并未提前耗尽。而事实上，长期的单边跌势必然会伴随超卖的出现。

何况，从基本面来看，欧元的进一步下行也有助于欧元区通胀预期的上升，这是欧洲央行最为期盼的现象。而欧元区通胀预期过低，是欧银选择进一步宽松的根本原因。这也说明了当前的欧元汇率尚未低到足够支撑通胀的水平。

最后，欧元/美元去测试1.0480水平是大概率事件。该点位位于欧元日图的关键支撑附近，也是汇价现有下行趋势的首个关键支撑。该水平的有效强穿，一方面意味着年内新低刷新在即。另一方面，意味着日图乃至周图下行空间的大幅打开。

考虑到欧元历史上的平均跌速，欧元或许不会在决议当天就触及1.0480。但在决议后的一两周内测试该水平是极有可能的。而如果该水平能被强穿，则对欧银、欧元区通胀、欧元空头来说都是不错的消息。