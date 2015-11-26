欧元/美元11月26日技术分析

周四（11月26日）亚市午盘，欧元/美元位于1.0625附近水平徘徊。

知名外汇分析师指出，欧元/美元经过短暂整理之后重启跌势，上一交易日触及1.0568低点，目前自该点反弹。但盘中对欧元的偏好仍维持看跌，预计仍可能测试1.0461点。

该分析师指出，如果欧元/美元有效跌破上述低点，则将确认重启跌势，下一目标指向0.9947，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌幅在1.1713的50%映射位。

然而分析师继续指出，鉴于4小时图MACD呈现底背离状态，如果欧元/美元突破1.0762阻力位，则指示短期筑底，并可能带来更强势反弹。

更长期图形来看，该分析师仍坚持认为，欧元/美元自长期顶部1.6039以来的长期走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后将于1.0461下方刷新低位。