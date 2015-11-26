高盛罕见举动吓坏欧元空头 感恩节仍有大行情？

受欧洲央行将祭出更多刺激举措的预期打压，欧元/美元周三触及七个多月低位，但随后出现一定反弹。高盛意外声称该行已经削减了欧元空头头寸，这吸引了一些市场人士的关注。美国金融市场周四将因感恩节假期休市，但有分析师指出，根据历史经验，不排除出现大行情的可能性。

据数位官员周三(11月25日)透露，在欧洲央行(ECB)下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)已明确表示，他希望扩大欧洲央行印钞举措，并进一步调降已然为负的存款利率。目前欧洲央行的购债举措主要用来购买政府公债。欧洲央行将于12月3日举行政策会议。

为了缓和此举对银行业的影响，官员们在讨论分级利率，即对存储于央行的存款收费幅度要取决于储蓄规模，不过官员们对这一举措存在争议。

尽管欧洲央行拒绝置评，但市场迅速做出反应。德国2年期国债价格上涨，收益率跌至负0.4%的纪录新低。

欧元/美元一度跌至1.0565，为4月中以来最低。欧元/日元触及七个月低点129.77，随后回升至130.30。欧元再度走软帮助美元指数创下八个半月高点100.17。

澳洲国民银行(NAB)全球联席外汇策略负责人Ray Attrill说：“最可能的原因是报导称，欧洲央行考虑对在该行囤积现金的银行实行两级罚款，市场认为，这暗示存款利率可能调降至负0.3%以下(目前为负0.2%)。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)在周三的报告中表示，有报道称，欧洲央行正在考虑引入双层存款利率体系，对在欧洲央行超出一定门槛的存款处于额外的罚金。欧元受此消息影响下跌，触及2015年4月中旬以来低点1.0578。

法巴银行表示：“如果传言属实，对欧元具有巨大影响的存款利率可能滑向更低的区间，因这代表着大多数银行在欧洲央行的存款的边际成本，鉴于整个体系内存在大量的过剩流动性。”

法国巴黎银行指出，“因此，采用双层存款利率系统与降息相比对欧元有着类似的削弱作用。需要注意的一个关键点是，欧洲央行设立了高门槛(如同瑞士央行那样)，对欧元的利空效应将大大减少。”

花旗集团(Citigroup Inc.)外汇策略师Josh O’Byrne在一份报告中写道，欧洲央行将存款利率下调20个基点至-0.4%，可能令欧元/美元进一步逼近1.04。

报告指出，欧洲央行据悉正考虑在进一步降息时采取差别机制，这显示了降息幅度会超过花旗经济学家此前预计的10个基点；豁免部分存款的方式并不算新颖；在瑞士，近65%的存款都未被收取负利率。

O’Byrne表示，欧洲央行很可能将购买不良贷款视作可用的工具；不太可能在12月实施；欧洲央行可以向外界表示，政策还没有完全用尽。

伦敦对冲基金SLJ Macro Partners LLP联合创始人、前摩根士丹利(Morgan Stanley)外汇策略师任永力(Stephen Jen)说，他认为欧洲央行可能将存款利率下调至少30个基点，至负0.5%。

外媒一项调查显示，分析师的预期中值为，欧洲央行将把存款利率从负0.2%下调至负0.3%。

任永力在谈到欧洲央行行长德拉基时表示：“德拉基称他希望通胀加速反弹，如果像市场预期的那样将存款利率下调0.1个百分点，这将是‘镜中月、水中花’。”

高盛罕见表态削减欧元空头

但欧元走势随后出现反弹，纽约尾盘仅微跌0.2%，报1.0617。分析师称，欧元反弹的主要原因是成交清淡，以及交易商出脱手中持有的空头头寸。此外，高盛的言论或许也起到一定作用。

在过去一年中，没有哪家投行像高盛那样坚定地看空：该行2015年的头号交易策略就是做空欧元。但高盛(Goldman Sachs Group Inc.)在周三欧元/美元触及7个月新低后却声称，该行已经削减了欧元空头头寸。

报告显示：“因央行行动日益被市场所消化，我们已经削减了欧元/美元的空头头寸。”换言之，与一年前不同，这一次欧元的下跌速度快于高盛此前预估。

但这是否意味着高盛开始转为看多欧元？知名财经博客Zerohedge并不这么认为。事实上，高盛在报告中依然重申对于欧元的汇价预期。

分析师解读高盛举措称，近期美联储(FED)鹰派声明和非农报告加速了欧元的跌势，这使得市场上的欧元空头头寸过多，欧元跌势也显得过快，存在一定的技术反弹需求。但高盛未来一段时间仍可能继续加码欧元空仓。

事实上，这一观点也得到其他一些市场分析师的认同。

麦格理(Macquarie)全球利率和汇市策略师Thierry Wizman说：“今日之前，市场的空头头寸的确有些过多，因此市场可能少量回补这些头寸，我们认为市场的欧元空头头寸有些过多，部分因为所有人都预计欧洲央行将在下周采取一些行动，进一步放宽欧元区的货币政策。”

高盛预计美元兑欧元涨势会持续到欧洲央行12月3日开会。高盛驻纽约的首席外汇策略师Robin Brooks表示，在12月3日前美元兑欧元可能会升至1.05，并在年底触及平价。他在一份研究报告中说道：“欧洲央行在12月3日出现鸽派意外的门槛相当低。”

Brooks认为，德拉基在下周发表鸽派言论的空间相当充足。

高盛依然预计欧元/美元在明年第一季度跌至0.95，并在2017年底前触及0.80。

高盛在今年3月的报告中就曾预测欧元/美元年内将触及平价。

有技术分析师指出，在4月低点1.0517和3月低位1.0462之前，欧元/美元几乎没有重大支撑。

历史数据昭示感恩节恐仍有大行情

感恩节标志着西方假期的开始，对于投资者来说，这通常意味着年底前全年头寸解除的开始。然而这次假期季和其他时节不同，因为未来三周，全球金融市场预计将有重磅事件发生，美国的货币政策环境将迎来新纪元。

美联储或将9年来首次加息，与之相对的，欧洲央行预计将增加货币刺激。有分析师指出，尽管市场已大致消化了相关预期，但投资者对于两家央行具体的行为方式并不确定，欧元隔夜的下挫或是投资者之前并没有为欧洲央行更为激进的宽松举措做好准备，因此市场未来数周内将有更大的消化意外情况的可能。

市场交投在12月16日美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议在12月16日结束前可能相对受制，但历史情况告诉世人，欧洲央行和美联储的动作将吸引到更多投资者的参与。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien给出了一张周四感恩节三大币种的历史表现统计。即便欧洲市场依然在交易，周四通常是交投较为冷清行情较为平淡的时候。然而在2007、2008、2010和2012年，欧元/美元和美元/日元走出了大行情。

“感恩节前周三的历史行情往往充满玄机，以隔夜行情为例，欧元/美元跌破了1.06关口，创出全新的7个月新低。欧元的跌势受到欧洲央行可能引入新的宽松举措的预期驱动——大额储蓄的负利率程度比小额存款更高。”