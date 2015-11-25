中国经济转型的挑战在于发展服务业和市场导向

近几年中国不但自身成长为世界第二大经济体，同时也成为带动全球经济发展的最主要动力。但中国近期经济增速放缓的消息让全球担忧。周二(11月24日)外媒援引前美联储主席伯南克的博客，伯南克表示，中国需要重新审视经济增长模式，将注意力集中到服务行业上来。

伯南克表示，自从中国的经济增长奇迹开始之后，中国政府以及整个国家很大一部分精力都放在从中心向外的发展中。这种自上而下的模式使中国的主要资源配置在工业、基础建设(高速公路、桥梁、机场等等)。而随着这种趋势，人民逐渐从农民涌入城市。而国家的政策也相对倾向于出口，尤其是对制造业有很大支持。

到目前为止，伯南克认为中国的策略是令人意想不到的成功的。但是，这种成功的策略不会一直灵验下去，现在这种策略已经开始面临瓶颈。

伯南克认为，中国的经济尽管增速放缓，但是相比10年前已经有了两三倍的增长。中国的经济增长在过去10年中几乎占到世界总经济增长的三分之一。尽管中国自上而下的经济政策受到国家严格的管理，但是在市场自由化和开放的水平上，中国政府的表现非常不错。这使得中国在竞争的环境中得到生产力以及科技创新的重大突破。但相比其他国家，比如美国，中国的服务行业增长仍然相对较小。

伯南克表示，“在中国，越来越多的中产阶级将会需求越来越多的服务业发展。同时中国的社会保障制度需要让中产阶级有更多安全感，这样才能让他们更多地投资，而不是将钱存起来以备不时之需。”

在短期内，伯南克表示，中国的决策者们需要集中精力在国家银行内部的坏账上面。同时股市过度火热的问题也需要警惕。伯南克表示，“中国在中期的挑战是如何从一个偏向重工业、由上而下以政府政策为导向的市场，转化成为以市场为导向、自下而上的经济体。”