中东局势又添“新乱” 油价周二大涨近3%

美国WTI原油1月期货周二(11月24日)收涨1.12美元，或2.68%，报42.87美元/桶。伦敦方面，布伦特原油1月期货周二收涨1.29美元，或2.88%，报46.12美元/桶。土耳其击落俄罗斯战机后令中东地区紧张情绪加剧，同时美国汽油期货价格跳升及美元小幅回落也为油价提供了支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及43.46美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及46.50美元/桶。

基本面利好因素：

土耳其战机于叙利亚边境击落一架俄罗斯战机，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将此次事件称为“背后被捅了一刀”，表示这将导致“严重的后果”。自俄罗斯开始空袭叙利亚以来中东局势一直高度紧张，此次事件的发生无疑进一步加剧了当地的紧张情绪。事件发生后，原油价格获得有效提振双双大幅拉升。

美国汽油期货价格日内跳升近5%，因温暖气候以及汽油价格低廉刺激美国民众出行增长。此外，New Brunswick省Irving炼油厂推迟重启汽油生产设备也为汽油期货价格提供了支撑，该设备拥有日均7万桶汽油的生产能力。

美国三季度GDP年化季率修正值增长2.1%，较初值"强势"上修，主要得益于库存再度飙升所提振。但与第二季度3.9%的GDP增速相比仍处于低位，其中企业税后收入增幅录得2014年第四季度以来最小涨幅，暗示今年年底前美国经济仅以温和步伐增长。同时11月美国消费者信心下跌至2014年9月以来最低，美元涨势受阻并小幅回落，为油价提供了部分支撑。

德国11月企业信心意外上升，表明欧洲最大经济体的企业高管们仍保持乐观态度。同时欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速，超过预期，而且不仅是企业活动触及高位，就业、未完工订单和新业务也同样创下高水平。数据显示欧洲受到巴黎袭击影响或将有限，虽然通胀情况依然不佳，但整体经济复苏形势尚可，将为原油需求提供部分支撑。

沙特内阁周一表示，该国已经做好准备计划与石油输出国组织(OPEC)以及非OPEC产油国一起维持油市稳定。沙特是石油输出国组织(OPEC)的主要产油国，任何举动都将对市场产生重要影响。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示，截至11月20日当周美国石油活跃钻井数减少10座至564座，除了上周意外增加以外，油价疲弱已经导致美国石油活跃钻井数之前连续10周下降至572座，触及2010年6月11日以来最低，较去年同期减少了1574座。

基本面利空因素：

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，美国原油期货空头头寸自10月中旬以来激增逾70%，触及8月来最高，截至11月17日当周空头头寸达到1.54亿桶。此外，美国原油多头头寸降至8月以来最低水位，因担忧美国原油库存逼近4月所创纪录高位。截至11月17日当周，对冲基金等基金经理在纽约商业期货交易所(NYMEX)的原油期货净多头头寸较前一周减少16%。显示出市场强烈的看空情绪。

未来数月的温暖冬季将大幅降低欧美地区的供暖需求，从而进一步打压油价。而期权市场数据显示，2016年3月到期行权价为35美元/桶的美国WTI原油和布伦特原油看跌期权仓位近期得到显著提升，表明交易商预计油价在2016年3月前还将面临新一轮跌势。此外，行权价为30美元/桶的美国WTI原油看跌期权仓位自11月10日以来已经翻倍，而布伦特原油方面则表现适度。

美国能源信息署(EIA)最新公布的库存数据显示，截至11月13日当周美国库存量达到4.873亿桶，接近4月触及的纪录高位4.9亿桶。汽油库存增加100.9万桶，预测为减少36.7万桶。主要原油交割地，俄克拉何马州库欣地区库存增长149.5万桶。同时能源市场情报机构Genscape报告称，截至11月17日当周库欣原油库存增加240万桶。

沙特政府公布的数据显示，沙特9月原油日均出口量增加11.3万桶至711.1万桶，而8月出口量为每日699.8万桶。作为OPEC最大的原油生产国，沙特9月原油日均产量为1022.6万桶，略低于8月日均产量1026.5万桶，但依然保持在纪录高位附近，显示出该国捍卫市场份额的决心。