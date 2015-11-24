巴克莱资本：欧元、日元、澳元、纽元、加元技术分析

美元周一(11月23日)触及8个月高位，受助于旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周末发表的对通胀立场异常强硬的讲话，他的讲话进一步夯实了12月升息预期。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，利率期货表现暗示，投资者认为联储在下月升息的机率接近75%。加息前景使美元对于投资者而言更具吸引力。

隔夜美元指数盘中一度上扬0.4%，触及8年高位100.000，距离年内峰值100.390不远。欧元/美元盘中跌至1.06美元之下，触及7个月新低。尾盘下跌0.2%，报1.0623。

包括挪威克郎、加元和纽元在内的商品货币一度攀升，因沙特政府在一份简报中称，将与其他产油国合作保持市场稳定后，油价跳涨。但涨势短暂，这三种货币今日兑美元均走低。

巴克莱资本(Barclays Capital)照例发布主要外汇货币对的技术策略分析，此次报告内容包含该行技术团队对欧元/美元、美元/日元、澳元/美元、纽元/美元、美元/加元的展望。

该行写道：

欧元/美元

跌破1.0615一线支撑后，巩固了我们看空汇价的观点，我们寻求更低的目标位1.0520，随后空方可能挑战年内低位1.0460。

美元/日元

我们看涨汇价，并料在122.20一线有买盘兴趣促使汇价再次走高，123.75若被突破，则将开辟通往125.30/125.85高位的道路。

澳元/美元

我们看跌汇价前景，市场可能通向更低的0.7070，我们的初步目标看0.7015，该位若被跌破，则将巩固我们对于汇价重返0.6935/0.6895低点区域的判断。

纽元/美元

我们看跌的的观点受上周五的顶部K线形态的巩固，我们预计市场将跌穿0.6430，并通往0.6375目标位，随后将测试0.6235的年内低位。

美元/加元

油价弱势正诱发加元更多的跑盘兴趣，突破1.3370的阻力位将鼓舞我们对于市场将挑战1.3460高点的判断，随后将测试1.3535一线，我们的目标位接近1.4000整数位。