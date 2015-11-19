“鹰派”FED纪要后市场走势为何如此反常？高盛为你揭秘

周三美联储会议纪要被多数机构解读为鹰派，但市场反应却相当奇怪：美股反弹，长期美债反弹，黄金收获涨幅，而美元却遭受抛售，与以往鹰派美联储声明后市场走势形成鲜明对比。原因何在？高盛(Goldman Sachs)从12页的美联储会议纪要中发现了一些“玄机”。

美联储公开市场委员会(FOMC)周三(11月18日)公布的10月声明让怀有疑问的市场相信，利率在多年保持在近零水平后，终于可能即将上调。但10月纪要还显示，美联储(FED)官员开始应对较长期问题，例如美国经济长期潜力下滑是否意味着低利率将成为永久性常态，这些较长期问题或许与日后的加息步伐息息相关。

在9月会议至10月会议之间，宏观经济数据显著恶化。但自10月份FOMC会议以来，美国经济数据一直令人鼓舞。10月份非农就业增加27.1万人，为今年最大增长；失业率降至5%。9月份职位空缺达到历史第二高；10月份核心消费者价格指数同比上涨1.9%。

在鹰派纪要后市场整体反应相当奇怪——美国国债和股市上涨，美元下滑且金价、油价走强。

美元指数在会后声明后一度触及99.85的七个月新高，但随后迅速下滑，周三纽约尾盘回落至99.65。周四亚市早盘美指进一步下挫至99.37附近。

那么，为何会有这种市场反应？让我们听听高盛对此次会议纪要的解读：

FOMC 10月27-28日会议纪要显示，“大部分”决策者感到加息的条件“可能会在下次会议前得到满足”。会议纪要同时指出，美联储官员们预计，当前短期均衡实际利率位于零附近，而长期均衡利率可能仍低于过去几十年的水准

1.FOMC 10月27-28日会议纪要显示，“大部分”决策者感到加息的条件“可能会在下次会议前得到满足”。然而，部分归因于弱于预期的就业市场指标，FOMC成员们同意在加息前需要获得更多信息。我们预计，强于预期的10月非农就业报告可能已经缓解了上述忧虑，目前FOMC眼下有在下月加息的强烈动力。

2.会议纪要指出，一些决策者提到了避免进一步延迟加息的许多其它理由，包括暗示对经济前景有信心、降低金融市场不确定性、减小低利率造成的金融失衡的风险以及避免公信力丧失。

3.会议纪要包括了美联储工作人员对于“均衡”实际利率概念的讨论(也被称为中性利率或者自然利率)。与先前包括主席耶伦(Janet Yellen)在内的美联储官员的公开言论一致，工作人员的演示报告预计，短期均衡实际利率当前位于零附近。FOMC委员会预计，随着时间推移短期均衡实际利率将上升，“但可能只会缓慢上扬”。纪要同时显示，委员会们对于长期均衡利率的观点可能正在发生转变：“值得注意的是，实际利率的长期下滑趋势表明，短期中性利率可能仍将低于以往经济扩张周期时的正常水准，而长期正常水平可能低于过去几十年间的水准。”美联储工作人员将较低的长期均衡利率归咎于潜在经济增长的放缓(这是由于人口增速减缓以及生产力增长疲弱所致)。这些言论可能预示美联储12月经济预测总结(Summary of Economic Projections,简称SEP)中的长期联邦基金利率预测中值再度下滑。

4.FOMC决策者们也指出，较低的长期均衡利率暗示触及近零的有效下限可能会变得更加频繁。有鉴于此，少数委员指出，假如经济复苏遭受挫折，考虑提供额外货币宽松举措应是“明智之举”。

知名金融博客Zerohedge对高盛的解读发表评论文章称，换言之，正如上述粗体字所强调的那样，美联储承认中性利率将在更长时间内处于低位...因此，未来可能更加频繁地实施零利率政策(ZIRP)，这也暗示他们会使用额外的货币宽松举措。

文章进一步指出，除非美联储希望实施负利率政策(他们似乎不愿意这种做)，那么他们未来将推出更多量化宽松(QE)、且更加频繁。

事实上，并非只有高盛有这样的看法。巴克莱(Barclays PLC)周三称，FOMC会议纪要的“不那么确定”与政策声明的“鹰派”形成对比。

据巴克莱经济学家Michael Gapen、Rob Martin和Jesse Hurwitz撰写的研究报告，美联储官员对于通胀重返目标水平可能性的信心程度不同。会议纪要内容与FOMC成员间持续存在分歧的状况一致。报告称，基本没有证据显示政策委员会在10月份会议上就加息时间达成普遍一致。

巴克莱指出，会议纪要显示几位官员暗示若有必要，考虑增加宽松措施是审慎的做法，因此关键问题是一些FOMC成员是否在为QE4做准备；他们似乎担心，考虑到近零政策预计将维持一段时间，一旦经济前景恶化，委员会可能再一次不得不借助非传统货币政策来支持经济活动。

EverBank World Markets总裁Chris Gaffney说道：“我们已经将12月份加息因素计入美元汇价；我认为这个会议纪要没有改变大家对美联储何时首次加息的看法，就是12月，之后将是缓慢加息。”

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)经济学家们表示，尽管美联储为12月加息打开大门，但美联储声明较预期略微鸽派。他们指出，事实上，多数FOMC投票委员会当前对于通胀前景并不十分有信心。

LPL Financial市场策略师John Canally表示，股市投资者对于美联储有关其将非常缓慢地加息而获得宽慰。

CRT Capital高级债券策略师Ian Lyngen指出，尽管此次会议纪要提到美元的次数低于9月纪要，但纪要仍然警告称，美联储正在关注美元汇率。这也与美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)近期有关强势美元将继续影响经济增长和通胀的言论形成呼应。

多数美联储官员已经发出信号，显示他们预计今年将启动2006年以来的首次加息。这个信息在上次会议上得到强调，他们在会议声明中插入“下一次会议”的说法，将他们对加息行动时间评估与12月15-16日的会议联系起来。

周三的会议纪要称，两位有投票权的决策者对这种措辞调整感到不安，认为过于强烈发出12月份首次加息的预期信号，可能会被误解。

会议纪要将决策者分为三个阵营：部分人士称紧缩政策所需的经济条件已 经满足；多数与会者认为相关条件12月份很可能满足。会议纪要称，但是其他一些人认为，到12月份可以得到的信息不太可能确保加息。

事实上，在周三美联储纪要后，利率期货走势显示美联储12月加息的机率为66%，低于会议纪要前的72%。

OANDA高级货币策略师Alfonso Esparaza称，美联储委员对美国经济前景进行讨论的事实可能降低了12月加息的可能性。