全球第二大矿业公司力挺中国

世界第二大矿业公司并不像市场那样悲观地看待中国经济前景，认为中国今年可以实现7%的增长目标。

“很多专家都说中国经济的增长会比政府预期的更缓慢，”力拓首席执行官Sam Walsh周日就中国政府今年7%的增长目标对彭博社表示。“老实说，我们独立展开的调查和分析得出的结论显示，中国经济增速将十分接近7%。”

到目前为止，中国今年的五次降息降准尚未刺激经济从25年来的最低增速反弹。彭博月度GDP追踪数据显示，10月中国GDP增速仅6.57%，低于政府7%的目标。上周公布的数据显示，10月中国规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，持平今年3月创下的2008年以来最低值。

但Walsh似乎并不以为意，其认为中国政府手中还有大量的经济刺激工具可以用。

“到目前为止，中国领导人所表现出来的是他们能够掌控形势，” Walsh表示。“鉴于中国有大量的国企，以及银行业也捏在政府手中，他们拥有的工具远胜于其他经济体。他们有许多工具可以使用，以保持经济朝着他们努力的方向行进。”

中国高层也暗示，未来几年中国经济不会大幅放缓。习近平主席月初表示，要实现国内生产总值到2020年翻一番的目标，“十三五”时期(“十三五”时期经济年均增长至少也要达到6.5%)经济年均增长至少也要达到6.5%。

同时，中国正利用积极的财政政策刺激增长。财政部上周四公布的数据显示，10月全国财政支出同比增速进一步加快至36.1%，为2012年7月以来的最高增速。

但需求不见增长成为大宗商品空头砸盘的利器。作为全球最大的消费国，中国10月工业产出增速的大幅放缓引发工业金属价格在随后两天中遭遇重挫。铜价

(36030, -450.00, -1.23%)格在上周四跌破5000美元/吨，创六年新低，推动彭博工业金属指数跌至2009年3月来新低，今年该指数已累计下滑26%。作为力拓最大的利润来源的铁矿石今年更下跌了近1/3。 商品大空头高盛上周五表示，能拯救商品市场的只有中国。然而，“鉴于中国正致力于从投资引导型经济模式转型，其对金属的需求将受到影响，”商品价格的反弹只能是“昙花一现”。