奢侈品打假愈演愈烈 中国市场爱恨交织

眼看双11就要到了，假货盛行一直以来是阿里巴巴的软肋和致命点，在双11即将到来之际，法国奢侈品集团开云(旗下有古驰和圣罗兰)起诉阿里巴巴侵犯其商标权并贩卖假冒商品，对此马云的回复是宁可输掉这场官司赔钱,也要赢得尊严和尊重。在他看来,各大品牌应该与其携手合作,而不是“杀死士兵”。

年初，奢侈品研究和顾问机构财富品质研究院发布了《2014年中国奢侈品报告》，称中国消费者奢侈品消费外流到了非常严重的地步，76%的消费发生在国外，且市场上假货可见度是真品6倍以上，中国奢侈品市场已成一块鸡肋。 除了中国消费者市场主要在国外的因素外，假货也是很多品牌放弃中国市场的主要原因之一。根据财富品质研究院的调研，奢侈品假货的市场可见度是真品的6倍以上，即在大街上随处可见的奢侈品牌，大部分是假货。

这份调研显示，2014年，对于传统奢侈品牌是压力巨大的一年，各大奢侈品集团销售额仍在增长，但增长已明显放缓，并且库存积压严重，打折和变相打折成为常态。同时，传统奢侈品牌放缓开店速度，也将有越来越多的奢侈品店面临关店局面。一方面是奢侈品消费发生在国外的比例越来越高，一方面则是国内市场假货屡禁不止。崇尚奢侈品的国民即将面临的是越来越难在国内买到心仪产品的难题。 去年10月，国内电商品牌走秀网获得德国奢侈品牌HUGOBOSS的正式授权，这也是第三个对中国电商授权的国际品牌。此前，走秀网获得了菲拉格慕授权资格，天猫则是巴宝莉的授权对象。路易威登、阿玛尼、Gucci、Prada在内的多家世界顶级奢侈品品牌均表示，从未授权过中国任何电商网站对其商品进行网络销售。这些品牌也不会提供网购奢侈品的验货要求以及售后养护、全球质保等服务。