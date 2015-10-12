全球经济风险上升 不应过分担忧中国放缓

周五(10月9日)国际货币基金组织(IMF)年会期间称，全球经济面临的风险呈上升趋势，英国也将难以幸免；与此同时，不应过度担心中国经济放缓，中国仍在为全球经济增长做出稳定的贡献。

奥斯本表示，“从本次IMF会议可以明确地看出，全球经济面临的风险正在上升。有像美国和英国这样的亮点，但我们看到的最新消息显示，像印度等一些新兴经济体的情况普遍令人担忧。”

他还指出，中国经济虽然在放缓，但即使以7%甚至略低的速度增长，未来五年的增量也将相当于日本的经济总量或者超过英国的经济总量。

奥斯本称，“因此，中国经济仍是全球经济增长的一个巨大贡献者。”值得注意的是，IMF在本月的展望报告中没有调降其对中国经济的预测。

他指出，在上月的20国集团(G20)安卡拉会议上，中国央行行长及财长对中国经济面临的挑战以及中国当局应对的决心做出了明确的阐述。

奥斯本晚些还补充道，他将与伊朗财长进行首次会面，并且计划在明年访问伊朗。

IMF认为，中国经济今年将增长6.8%，明年增长6.3%，增速低于近期水平，在其他有利条件已基本消失的情况下，仍足以继续推动全球经济增长。

法国财长萨潘(Michel Sapin)是持乐观看法的财金官员之一，此外还有英国财政大臣奥斯本(George Osborne)和IMF主席拉加德(Christine Lagarde)也持类似观点。

萨潘称，“我们对中国政府目前采取措施抑制经济放缓的短期风险蔓延感到满意。”

中国央行(PBOC)副行长易纲在上周进行的IMF会议上也是极力安抚各国财金官员，称最近人民币贬值是一次性的，中国经济仍保持稳定。

IMF预计今年全球经济增长3.1%，明年将增长3.6%，该预测面临的风险不仅来自于中国，尽管到目前为止中国造成的风险是最大的。

IMF全球金融稳定报告是这次利马会议上对中国问题敲响警钟的为数不多的报告之一。该报告称，中国企业过度借款，其总规模已经相当于国内生产总值(GDP)的四分之一。