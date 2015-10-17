真的吗？ 中国经济增速或远高于7%！

随着中国将于下周一(10月19日)公布第三季度GDP数据，对其经济数据的质疑声此起彼伏。

“债券之王”格罗斯(Bill Gross)此前曾将中国描述为“新兴市场国家中的神秘肉制品”。而中国总理李克强此前也表示，他不依赖于官方数据，而是倾向于关注铁路运输以及电力使用情况来衡量经济活动。

因此，中国将再次将再次放大其成绩单？

据世界上最重要的新兴市场投资者之一的Mark Mobius称，事实恰恰相反。

“我知道围绕数据是否是真实的、是否真的是7%有很多争论，但我们的数据表明，至少是这个水平，”富兰克林邓普顿投资(Franklin Templeton Investments)新兴市场集团主席表示，“我们认为，经济中有很多东西在统计时并没有被计入，因中国正经历从制造业为导向的经济转向服务型为导向的经济。”

这一观点与Rhodium Group分析师们9月份发布的报告中的观点如出一辙。

这一长达逾200页的研究结果显示，中国GDP计算方法在很大程度上与国际惯例相一致，表示数据为纯属捏造的猜测是“误导”。不过，他们承认，中国的统计数据和透明度“有时受政治利益影响。”

分析师们发现，中国的经济规模大于，而不是小于官方数据，其中服务业衡量难度最大，房地产比目前反映的更为重要。





规模至关重要。经济体规模更大使得中国的债务占GDP的比率看起来不再那么恐怖。每名工人的产出，即劳动生产率，看起来更加健康。国内生产总值的能源强度亦有所提高。分析师们还发现，这也意味着中国可能会比预测的提前而不是推迟两至三年成为世界上最大的经济体。

但不是全部都是好消息，“未来数年，中国经济将更难以基于今天的更为先进的经济体创造更高的增速，”作者Daniel H. Rosen和Beibei Bao写道。

至于星期一的数据，经济学家们预测政府公布的数据将显示第三季度国内生产总值同比放缓至6.8%，这将是2009年以来增速最慢的一个季度。



