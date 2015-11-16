连跌4周金价可还有救？本周继续看经济数据盼实物需求

上周黄金市场连续第四周下跌，美联储升息预期依然在打压着金价，甚至一度跌破7月触及的1077美元/盎司水平低点。

分析师们表示，金价已经跌到了一个非常关键的水平。

PureFunds首席执行官Andrew Chanin表示：“现在正处在黄金市场非常关键的支撑节点。如果金价跌破目前水平，那么下一支撑会更低，在1000美元/盎司附近，也是非常重要的心理关口。”

上周世界黄金协会(WGC)发布了三季度趋势报告，报告显示，三季度金饰需求同比增长6%，金币和金条的投资需求大增27%，各国央行则连续第19个季度增持黄金。

Chanin说：“在金价走低的情况下，实物黄金的需求比较强劲，在这样的价格水平下，可能带来全球大量买家出现。很多基金经理的贵金属持仓都过少，现在他们可能会认为是一个增持的机会。”

Chanin还认为，目前需求在增多，因此做空变得更有风险，基本面在变强。

中国一直是黄金需求大国，而近日人民币何时加入IMF的SDR货币篮子也成为市场关注的焦点。

Naturus.com首席分析师Polly Dampier表示：“在过去三个月中，中国在持续增持黄金，IMF将要决定人民币是否加入SDR，如果决定是允许加入，那么黄金市场将很快回升。”

本周市场将关注美联储10月FOMC会议纪要，当然还有一些经济数据也是市场将要关注的。

对于本周金价的走势，市场的态度是比较混杂的。

Alliance Financial高级贵金属交易员Dominick Cimaglia认为，对本周金价看空，他指出，周四的初请失业金数据可能会拉低金价。

“如果初请失业金数字较低，那么黄金市场将有更多下行压力。”

Cimaglia指出，从金价日线图来看，金价在下阶梯，这样的市场中难以寻得底部。

Dampier也认为，本周金价可能因为此前的超卖而有反弹。“金价可能反弹到1100美元/盎司附近，但超卖带来的反弹不会改变短期的下行趋势方向。”

Dampier认为，金价后市的支撑在1070美元/盎司。

Dampier说：“目前水平所有人都应该谨慎，一旦跌破这一水平，金价将跌向1056至1055美元/盎司，甚至1035至1033美元/盎司区域。”

在上行，Dampier认为金价如果能够维持1070上方水平，那么上行阻力主要在1127至1137美元/盎司。

12月的美联储FOMC会议将是市场关注的焦点，而在此之前，本周的会议纪要也是市场寻找升息信号的一大热点

Chanin说：“一旦美联储再次维持，那么会承重打击其信誉。”

Chanin认为，全市场都在等待美联储12月会议，如果真的升息，那么市场将进一步看空，而如果不升息，那么显现出美联储的工作不及市场预计的那么有效，任何美联储升息的不确定性对黄金都将是看多的。