欧美官员轮番轰炸 巴黎恐怖事件欧元周一见

11月9日至11月13日金融市场概述：本周外汇市场受到美联储官员及德拉基讲话的影响较深，澳元则受到就业数据的强势提振。总体来看，美元指数虽温和回落，但仍交投于近期高位附近。

主要货币方面，美元指数温和回落后仍交投于98.70附近。欧元/美元周中虽温和反弹，但仍总体低位交投于1.0750附近。美元/日元则是持续回落，最终收于122.53一线。英镑/美元持续反弹，重返1.5200关口上方。

大宗商品方面，国际现货金创出1074.11美元/盎司新低，国际现货银经历日图逾两周连跌后创下14.17美元/盎司低位。国际油价维持弱势表现，且出现破位行情，最终跌至40.74美元/桶。

当周要闻盘点

德拉基发难欧元

欧洲央行(ECB)行长德拉基周四(11月12日)向欧元发难，他指出核心通胀回升势头有所减弱，称这是受到油价下跌以及欧元升值的影响，并重申12月审视货币政策的观点。

欧市盘中，德拉基率先在英国央行就金融监管未来发展方向举行公开的论坛上发表讲话，他的鸽派论调又让欧元“很受伤”，他点明指出通胀受到欧元升值的影响。

德拉基在讲话中对于欧元区通胀和经济的看法较之前更为谨慎。他表示，核心通胀持续好转的迹象有所减弱。

他说道：“核心通胀水平继续疲软。通胀动能有所减弱，主要是因为油价下跌以及欧元升值的影响。”

同时，他还重申了12月审视货币政策的观点，“在12月政策会议上，我们将重新检视货币政策宽松程度。”

从上述观点来看，德拉基对于欧元区经济和通胀观点较之前更为谨慎，这也对欧元构成了更大的下行压力。德拉基讲话过后，欧元/美元短线急挫，汇价跌破1.0700关口。

官员喊话与零售夹杂

纽约联储主席杜德利周四(11月12日)表示，尽管就业市场仍存在闲置状况，美联储货币政策委员会或需要尽快启动2006年以来的首次加息，等待通胀攀升过久加剧经济硬着陆风险。“我认为，委员会开始货币政策正常化所需的条件可能将很快满足。”杜德利在纽约讲话指出，“我将继续评估未来的信息以判断经济增长是否足以令美国就业市场进一步紧缩。”

美联储埃文斯则表示，可能需要等到明年一段时间后升息才合理。埃文斯表示，他比很多同僚更倾向于晚一些加息，他认为首次升息后应逐步上调利率。埃文斯预计，2016年底联邦基金利率在0.75%-1%区间内。埃文斯表示，过早将货币政策正常化的代价高昂。

美联储主席耶伦闭口未谈货币政策，而其他联储官员言论不及市场预期，美元指数小幅下滑。

而在周五(11月13日)欧市盘中，美国零售销售和生产者物价指数(PPI)表现均不及市场预期，数据公布后，美元指数短线下跌至98.60一线，但很快收复跌幅，并刷新日内高位至99.08。欧元/美元一度跳升至1.0794附近，但很快扩大跌势至1.0732，刷新日内低位。美元/美元在数据公布后刷新日内高位至1.5262，但很快回落至1.5230下方。美元/日元刷新日内低位至122.45后回升至122.78水平。

数据公布之后，华尔街日报点评称，此次数据表现不及预期，主要是受汽车及汽油销售出现大幅下滑所拖累，表明尽管美国就业市场表现强劲且薪资水平出现了一定的上涨，但美国民众面对消费仍然持谨慎态度，这对希望看到通胀走高的美联储来说是不利消息。

澳元仰仗澳洲强劲就业表现

澳元/美元周中展开强势反弹，短线自0.7060一线大幅上涨逾80个点至0.7147，目前继续维持在高位附近。

数据显示，澳大利亚10月季调后失业率降至5.9%，比预期和前值的6.2%大幅下降；澳大利亚10月就业人口大幅增长5.86万人，预期增长1.5万人，前值下滑0.5万人。与此同时，澳洲10月就业参与率自此前的64.9%上升至65%。此外澳洲10月兼职和全职就业人口均实现较大增长。

基金公司Loomis Sayles称澳元已经触底；而Macro Currency Group表示澳元还会再跌19%。随着投资者想尽各种办法预测大宗商品及澳大利亚最大贸易伙伴中国的前景，而今在澳大利亚像这样的观点分歧并不会让人感到稀奇。

虽然Loomis的Matt Eagan说澳元的风险回报已经偏向上行并预测中国经济增长形势将改善，但Macro Currency的Mark Farrington却一再警言澳元/美元可能跌至低达0.58的低点。

这种观点分歧也是澳洲联储所发出的矛盾信息的一种反映。央行一面强调指出各种复苏迹象，一面却又表示仍有进一步下调利率的空间。在中国，消费和服务业的强劲势头与进口和生产者价格的不断下滑以及制造业的持续萎缩也形成了鲜明的反差。

“我们认为大宗商品价格还会下跌一大截，所有的金属还有原油，还要跌上一大截，所以（澳大利亚的）贸易形势还会继续恶化，”Macro Currency合伙人Farrington说。“还需再来一次经典的俯冲，澳元抄底才会真正安全。”

“大宗商品货币已经消化了有关中国经济减速的坏消息以及美联储可能加息的因素，”Loomis Sayles债券基金经理人Eagan却认为“澳元的风险回报现已偏向上行。”

下周市场展望

法国农业信贷(Credit Agricole SA)发布下周展望，该行认为，虽然美元此轮涨势已经进入瓶颈期，投资者开始放缓买入步伐，而转为更加谨慎地观察决策者讲话以及经济数据来决定是否增加多头筹码，但美元预计将继续走强，不过兑各主要货币或将出现不同表现。

该行指出，因美联储12月加息预期持续升温，市场风险情绪将进一步下降，从而为风险类G10货币提供部分支撑，但商品类G10货币扔将继续承压。受此影响，具有避险价值的欧元将在未来一定时间内保持横盘整固。

此外，法国农贷表示，日元受到避险情绪提振而存在上行风险，虽然贬值压力依然存在，但美元/日元预计将会出现小幅回落，届时将是买入的恰当时机。

不过，这些分析都是在巴黎恐怖事件发生之前。在该事件之后，欧元/美元下周一跳空低开，美元/日元跳空低开，以及国际金价跳空高开的概率已经大幅飙高。而关键在于跳空之后能否回补缺口。