80后夫妻网上发帖收废品，年收入20万

一对80后“破烂王”，不再走街串巷，四处吆喝，而是网上发帖“回收废品”，年收入近20万元。9月9日，武汉市东西湖区五金机电城的这对最年轻“破烂王”，接到一个网友介绍的生意，回收一家公司的废旧塑料管，一车就赚了2000多元。



梅慧娟，大悟人，今年30岁，曾读过中专学过电脑。2004年，在广东一家物业公司当文员的她，与当保安的河南小伙王胜西结婚。



婚后，两人来到武汉打工，两人的收入仅2000元，日子过得紧巴巴。一天，网上的一条新闻给了她创业启发。“一名大学生都当破烂王，我也可以。”



2006年9月，她拿出打工7年积攒的1万多元钱，在东西湖区租了间门面，搞起了再生资源回收。刚入行，这对年轻的“破烂王”，行走在街头，羞于吆喝。因经验不足，他们还被骗了4000多元。但他们做生意“童叟无欺”，很快赢得了客户。



2008年初，东西湖区供销联社将他们的门店纳入统一管理。梅慧娟在网上申请了QQ号，并在各论坛里发帖，“高价回收废品”。令梅慧娟意外的是，“网络营销”给她带来不少大单子，“一些大公司的废纸等东西多，一拖就是一车。”



2010年，梅慧娟在东西湖区买了房，在此之前，还添置了一辆大货车。今年，他们还想买辆小车，日子越过越红火。