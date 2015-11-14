世界经济已被周期性债务诅咒

美国房地产泡沫破灭至今已近十年时间了。希腊债务危机引发欧元危机至今也已经有六年了。债务的迅速积累是这些危机发生的共通之处，随之而来的是经济萧条。

腾讯财经讯 北京时间11月13日晚间消息，据《经济学人》报道，首先是美国，然后是欧洲。现在债务危机已经扩展至新兴市场。

美国房地产泡沫破灭至今已近十年时间了。希腊债务危机引发欧元危机至今也已经有六年了。债务的迅速积累是这些危机发生的共通之处，随之而来的是经济萧条。有史以来第三次债务危机正在发生。此次爆发危机的是新兴市场。很多投资者已经放弃了其在发展中国家的资产，但经济放缓所带来的全部痛苦影响还在前面。

在相对落后的国家，爆发债务危机并不是什么新鲜事。从某些方面而言，此次债务危机并不会像上世纪80和90年代那么富有戏剧性，当时危机的显著特征就是违背和破坏了货币挂钩制。总体而言，今天的新兴市场有更灵活的汇率机制、更强大的储备金和相对较小的外币债务份额。尽管如此，随着美联储开始提高美元利率，经济萧条对经济增长的打击和对世界经济的削弱将超过人们预期。

债务危机预测记录

所有债务危机循环一般都经历三个阶段，始于跨境资本涌入市场，随之压低利率，刺激信贷增长。全球在美国储蓄过剩，其中大部分储蓄来自亚洲，随着资金涌入次级债住房市场，造成灾难性后果。在欧元区，德国经济繁荣有助于缓解爱尔兰住房和希腊公共支出的问题。

由于这些发达国家经济泡沫破灭，将利率推向历史低点，资本流动方向改变。资金从发达国家流入欠发达国家。这至少是一个正确的转变。但另一个问题随之产生：信贷发展过多过快，很多公司草率地以贷款方式为一些项目融资，或借贷投资一些价格过高的资产。总体而言，新兴国家债务总额占国内生产总值比率从2009年的150%增至现在的195%。公司债务占国内生产总值比率从2008年的低于50%猛增至现在的近75%。中国的国债负债率在过去四年上升了近50%。

现在的借贷繁荣，也即将结束。随着美元走强和美国即将上调利率，廉价资本热潮得以控制，中国经济增长放缓和大宗商品价格疲软的前景将更加暗淡。接下来就是债务清算。很多债务循环是以危机爆发和经济衰退结束，美国次贷危机和欧元区危机都是如此。随着借款人停止消费和贷款机构寻求掩护，一些其它的债务循环仅会造成经济增长放缓的结果。新兴市场信贷繁荣的规模所引发的危机后果必将造成伤害。在那些私营企业负债占国民生产总值比率增长至超20%的国家，在借贷高峰后三年内，其国内生产总值增长率平均下降三个百分点。但痛苦的影响程度同样取决于当地其它因素，包括已调整利率规模和国家准备金总量。粗略而言，我们可以讲大多数新兴经济体归纳为以下三类。

第一类，信贷繁荣之后，经济进入长期增长缓慢时期，而非迅速爆发危机。韩国和新加坡就属于这一范畴；然而，对世界经济影响最大的是中国。中国为防止资本外流，设有强大的防御措施。中国拥有巨大的经常账户余额。中国10月份外汇储备为3.5万亿美元，该数目大约是其外债的三倍。中国政府有能力对借款人施以援手，并对违约情况绝不姑息。目前的情况是不能解决以下这些问题。本应破产的公司仍在艰难维持；银行资产负债表上堆满不良贷款记录；产能过剩导致倾销，例如钢铁行业。所有这些问题仍在持续增长，但这也推迟了严重危机爆发的威胁。

第二类，缺乏救援轻率借款人的手段，或不能防止资本外流发生。这类的经济体所占比重更大，其中以三个国家最具代表性。自2007年以来，巴西的债券市场已增长12倍。巴西经常账户赤字表明其经济增长依赖于外国资本，其政治体系瘫痪和不灵活的财政政策不能为投资者提供任何安抚措施。马来西亚银行拥有大量外债，其家庭债务对收入比率高于其它任何大新兴经济体，其用于缓冲危机的外汇储备也寥寥无几，同时其经常账户盈余预计将会下降。土耳其同时具有经常账户赤字、高通胀和外债问题，随着土耳其货币里拉的贬值，外债问题更加严重。

第三类包括那些已经摆脱严重问题或已经做好最坏打算的新兴经济体。在主要新兴经济体中，印度的情况要比其他主要新兴经济体更好，但俄罗斯的情况可能会超出大家预期。卢布经历了大幅度调整，其调整幅度高于其它任何主要货币，同时俄罗斯经济也显示初步复苏的迹象。阿根廷经济虽增长停滞多年，但其私人债务很少，如果本月阿根廷迎来一位改革派总统获胜，其经济也有望恢复。

谈过这些有益于世界经济增长的情况，剩下的就是那些预示着明年世界经济毫无生气的情况了。国币货币基金组织预测，明年新兴市场经济增长加快；而过去的债务循环经验显示，明年新兴市场经济增长可能会更加缓慢。占全球经济总量过半的发展中国家(以购买力平价计算)，其经济问题的影响会比以往更重要。新兴市场发展减缓将打击到跨国公司利润和出口商现金流。较低的商品价格会有利于石油进口国家，但将加大负债矿产企业、石油企业和贸易商的压力，这些企业的欠债总额约达3万亿美元。

此后的情况呢？

在新兴市场需求下降后，开放的欧洲经济是投资者最好的选择，这也是更多货币宽松政策可能会在欧洲实施的原因。但美国处于进退两难的境地。美国和世界其他国家对于货币政策的分歧，为美元汇率上调增加压力，这正在损害美国的商品出口和收益。随着借贷增加，资本又将流向美国消费者。如果这样，此次世界债务危机将在起点结束。