主要货币对11月25日交易策略

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丹斯克银行(Danske Bank)周三(11月25日)撰文公布了该行主要货币对的日内交易策略。
内容如下：
欧元/美元：1.0720入场的空头持有，目标1.0458，止损1.0766。
美元/日元：123.00入场的多头持有，目标124.63，止损122.19。
英镑/美元：1.5170入场的空头持有，目标自1.5000修正至1.4960，止损1.5235。
美元/瑞郎：0.9820入场的多头持有，目标1.0310，止损1.0089。
澳元/美元：0.7125入场的多头持有，目标自0.7297修正至0.7382，止损0.7130。
美元/加元：1.3150入场的多头持有，目标1.3557，止损1.3240。
欧元/日元：133.35入场的空头持有，目标129.62，止损自132.35修正至131.11。
欧元/英镑：可能有逢高抛空机会。
欧元/瑞郎：1.0830入场的多头持有，目标1.0950，止损1.0785。
欧元/加元：1.4285入场的空头持有，目标1.3993，止损1.4285。
英镑/日元：185.90做空，目标183.91，止损187.07。
纽元/美元：0.6520入场的多头持有，目标0.6699，止损0.6485。